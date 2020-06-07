البابا يحذر الإيطاليين من الاحتفال بهزيمة فيروس كورونا في وقت قريب

حذر البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، الإيطاليين، اليوم الأحد، من ألا يخذلوا حذرهم من فيروس كورونا المستجد الآن بعد أن انخفضت معدلات الإصابة وحثهم على الامتثال لقواعد الحكومة بشأن التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.





وحذرهم، بعيدًا عن نصه المعد: "كن حذرًا. لا تبكي على النصر مبكرًا"، كما أوردت وكالة "رويترز".





رد البابا، الذي خاطب عدة مئات من الأشخاص في ساحة القديس بطرس لمباركته الأحد، بالتصفيق الذي اندلع عندما قال، إن وجودهم، وإن كان أقل، كان علامة على أن إيطاليا قد تغلبت على المرحلة الحادة من الوباء.





وقال البابا: "لا يزال يتعين علينا اتباع القواعد. الحمد لله، نحن نترك الجزء الأسوأ، ولكن دائمًا من خلال إطاعة القواعد التي نصت عليها السلطات".





وأضاف "البابا"، أنه لا ينبغي لأحد أن ينسى أن فيروس كورونا لا يزال يحصد العديد من الضحايا في بلدان أخرى.





وأردف، أنه: "سمع أنه يوم الجمعة في بلد ما، كان شخص ما يموت كل دقيقة. رهيب"، دون ذكر اسم البلد.





توفي ما يقرب من 34,000 شخص في إيطاليا من فيروس كورونا، رابع أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.





وانخفض عدد الوفيات اليومية من نحو 1000 منذ عدة أشهر إلى 72 يوم السبت. دخلت إيطاليا المرحلة الأخيرة من تخفيف القيود في 3 يونيو، عندما سُمح للأشخاص بالتنقل بين المناطق مرة أخرى.





ومع ذلك، فإن بعض الإيطاليين، ولا سيما الشباب، قد استهزأوا بالقواعد المتبقية بشأن الابتعاد الاجتماعي وارتداء الكمامات في الأماكن العامة. وحذرت السلطات من خطر حدوث موجة ثانية.