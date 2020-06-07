"هات نتيجتك بسهولة".. نتيجة الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي عبر بوابة thaneduone.emis.gov.eg

يزداد بحث أبنائنا طلبة وطالبات الصفوف الثانوية العامة عن نتيجة الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي بعدما ظهرت يوم أمس السبت على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ليتسارع الطلاب إلى الدخول ومعرفة نتائجهم.





ظهرت رسميا.. نتيجة الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي





هنـــــــــــــــــــــــــــا ". ويستطيع أبناؤنا الكرام طلبة وطلاب الصفوف بالشهادة الثانوية العامة من معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي بطريقة فعالة وسهلة وسريعة وآمنة من خلال الدخول إلى موقع الوزارة الرسمي بالضغط "".





لينك سريع ومباشر للحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي والأول الثانوي





وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في وقت سابق عن ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي والأول الثانوي يوم أمس بعد الواحدة ظهر السبت الماضي، على موقعها الرسمي تيسيرًا على الطلبة والطالبات.





درجات نتيجة الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي





وأوضح وزير التعليم الدكتور طارق شوقي إن نتيجة الصف الثاني الثانوي والأول الثانوي ستكون مفصلة وبشكل جاذب حيث استعانت الوزارة بالألوان التي تفضل الطالب عن غيره، وتحدد تفصيل المجموع والدرجات، داعيًا الجميع بالالتزام بما ينشر على المواقع الرسمية للوزارة.





طرق الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي





وطالب الدكتور طارق شوقي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية بضرورة الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي والأول الثانوي من خلال الحسابات الرسمية لوزارة التربية والتعليم وروابطها الحقيقية





امتحانات الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي 2020





وأقيمت امتحانات الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي هذا العام بنظام "التابلت" لتثبت المنظومة الإلكترونية كفاءتها إذ لم تقدم أية شكاوي خلال فترة الاختبارات ليجري الطلاب والطالبات امتحاناتهم بشكل إلكتروني لا تشوبه شائبة.



