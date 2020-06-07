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ترتيب هدافي الدوري الألماني

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:17 م
ترتيب هدافي الدوري الالماني
ترتيب هدافي الدوري الالماني
علي ماهر حلمي
شهدت بطولة الدوري الألماني الممتاز هذا الأسبوع تسجيل العديد من الأهداف حيث استطاع نادي بايرن ميونيخ في الفوز خارج ارضه علي حساب نظيره نادي باير ليفركوزن بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

بينما فاز نادي بوروسيا دورتموند علي ارضه أمام نظيره نادي هيرتا برلين بنتيجة هدف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بينهما علي ملعب سيجنال أدونا بارك الدولي بمدينة دورتموند.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الألماني الممتاز بعد انتهاء 30 جولة:

روبرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونخ - 30 هدف)
تيمو فيرنر (لايبزيج - 25 هدف)
جادون سانشو (بروسيا دورتموند - 17 هدف)
سباستيان أندرسون (يونيون برلين - 12 هدف)
روبن كوايسون (ماينز - 12 هدف)
سيرجي جنابري (بايرن ميونخ - 12 هدف)
نايديرليشينير (أوجسبورج - 11 هدف)
ماركو رويس (بروسيا دورتموند - 11 هدف)
روبن هيتيننجلز (فورتونا دوسلدورف - 11 هدف)
فوتر فجورست (فولفسبورج - 11 هدف)

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