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للمرة الثالثة.. التشيك تعتزم تعتزم زيادة نسبة عجز موازنة العام الجاري

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:19 م
بوابة الفجر
أعلنت وزيرة المالية التشيكية ألينا شيليروفا أن الحكومة تعتزم زيادة نسبة عجز موازنة العام الجاري للمرة الثالثة، مشيرة إلى أن تداعيات فيروس كورونا من المرجح أن تكون أقوى من التوقعات السابقة وفقا لـ "الألمانية".


 ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شيليروفا  القول إن الحكومة سوف تراجع عجز الموازنة ليصبح نحو 500 مليار كرون (21.2 مليار دولار) أو ما يعادل 9% من حجم الاقتصاد، بعدما كانت قد حددته في الخطة الحالية بـ 300 مليار كرون.


وتعتزم شيليروفا تقديم خطة الموازنة المعدلة في نهاية حزيران الجاري.


وقالت الوزيرة " لأننا نريد الاستثمار بقوة ودعم القرى والبلدات والمناطق، سوف يكون من الضروري زيادة نسبة العجز".

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