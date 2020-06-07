إندونيسيا تسجل 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و50 وفاة

أبلغت سلطات إندونيسيا، اليوم الأحد، عن 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي إلى 31186 إصابة، حسبما أعلن أحمد يوريانتو، المسؤول في وزارة الصحة.





وكما أوردت وكالة "رويترز"، قال المسؤول أحمد يوريانتو، إن 50 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1851 بينما تعافى 10498 شخصًا.





وقد أعلن أحمد يوريانتو، المسؤول بوزارة الصحة في إندونيسيا، اليوم السبت، أن البلاد سجلت أكبر زيادة يومية في الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع 993 حالة إصابة جديدة ليصل إجمالي عددها الى 30514.





وفي سياق منفصل، توفي أربعة أشخاص وأصيب خمسة آخرين، يوم السبت، جراء تحطم مروحية تابعة للسلاح الجوى الإندونيسي، في إقليم جاوة الوسطى.





وقال المتحدث باسم الجيش الأندونيسي نيفرا فردوس: إن "أفراد الجيش الذين كانوا على متنها كانوا يتلقون تدريبات على الطيران عندما سقطت المروحية، واشتعلت فيها النيران في ضاحية كيندال شمالى إقليم جاوه الوسطى".





وأضاف نيفرا :أن" سبب الحادث ما زال مجهولا"، موضحاً "أن الفحص الذي تم إجراؤه قبل الإقلاع لم يظهر أي شيء غير عادي" بالمروحية.





وأظهرت اللقطات التلفزيونية تصاعد دخان أسود كثيف من حطام الطائرة المحترق، ونقلت قناة "كومباس" المحلية عن أحد الشهود قوله: إن "الطائرة كانت تحلق على ارتفاع منخفض ثم تحطمت".





ورأى فردين يزحفان إلى خارج المروحية، وأوضح أن "ثلاثة أو أربعة انفجارات" وقعت بعد ذلك.