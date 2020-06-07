Advertisements

إندونيسيا تسجل 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و50 وفاة

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:10 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أبلغت سلطات إندونيسيا، اليوم الأحد، عن 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي إلى 31186 إصابة، حسبما أعلن أحمد يوريانتو، المسؤول في وزارة الصحة.

وكما أوردت وكالة "رويترز"، قال المسؤول أحمد يوريانتو، إن 50 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1851 بينما تعافى 10498 شخصًا.

وقد أعلن أحمد يوريانتو، المسؤول بوزارة الصحة في إندونيسيا، اليوم السبت، أن البلاد سجلت أكبر زيادة يومية في الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع 993 حالة إصابة جديدة ليصل إجمالي عددها الى 30514.

وفي سياق منفصل، توفي أربعة أشخاص وأصيب خمسة آخرين، يوم السبت، جراء تحطم مروحية تابعة للسلاح الجوى الإندونيسي، في إقليم جاوة الوسطى.

وقال المتحدث باسم الجيش الأندونيسي نيفرا فردوس: إن "أفراد الجيش الذين كانوا على متنها كانوا يتلقون تدريبات على الطيران عندما سقطت المروحية، واشتعلت فيها النيران في ضاحية كيندال شمالى إقليم جاوه الوسطى".

وأضاف نيفرا :أن" سبب الحادث ما زال مجهولا"، موضحاً "أن الفحص الذي تم إجراؤه قبل الإقلاع لم يظهر أي شيء غير عادي" بالمروحية.

وأظهرت اللقطات التلفزيونية تصاعد دخان أسود كثيف من حطام الطائرة المحترق، ونقلت قناة "كومباس" المحلية عن أحد الشهود قوله: إن "الطائرة كانت تحلق على ارتفاع منخفض ثم تحطمت".

ورأى فردين يزحفان إلى خارج المروحية، وأوضح أن "ثلاثة أو أربعة انفجارات" وقعت بعد ذلك.

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس الوزراء يستعرض الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماش

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

منذ ساعتين

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ يوم

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ يوم

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

بارقة أمل للحالات الحرجة.. خطوات تبرع متعافي كورونا بالبلازما

منذ حوالي 4 ساعات

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ ساعة و 15 دقيقة

مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

منذ ساعتين

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ يوم

الزمالك في طريقه لحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعة الا ربع

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 19 ساعة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

01:32 م

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

12:45 م

مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

12:46 م

بارقة أمل للحالات الحرجة.. خطوات تبرع متعافي كورونا بالبلازما

11:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين