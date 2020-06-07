اليابان ترفض الانضمام لواشنطن في إدانة الصين بشأن قانون هونج كونج

قررت اليابان عدم الانضمام إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها من الدول في إصدار بيان يدين الصين لفرض قانون أمني جديد في هونج كونج، كما ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء، اليوم الأحد، نقلاً عن مسؤولين من دول معنية.





أدانت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وكندا الصين في 28 مايو لفرضها قانونًا قالوا إنها ستهدد الحرية وتخرق اتفاقًا صينيًا بريطانيًا لعام 1984 بشأن الحكم الذاتي للمستعمرة السابقة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





ولم يرد رد فوري على استفسارات وكالة "رويترز" عبر البريد الإلكتروني لوزارة الخارجية اليابانية والسفارة الأمريكية في طوكيو. ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على الفور على طلب للتعليق.





أصدرت طوكيو بشكل منفصل بيانًا في 28 مايو، وهو اليوم الذي وافق فيه البرلمان الصيني على تشريع الأمن القومي، وقال، إن الأمة "قلقة للغاية" بشأن هذه الخطوة، التي يخشى المراقبون من أن تعرض للخطر الحكم الذاتي والحريات الخاصة بهونج كونج.



