Advertisements

اليابان ترفض الانضمام لواشنطن في إدانة الصين بشأن قانون هونج كونج

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
قررت اليابان عدم الانضمام إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها من الدول في إصدار بيان يدين الصين لفرض قانون أمني جديد في هونج كونج، كما ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء، اليوم الأحد، نقلاً عن مسؤولين من دول معنية.

أدانت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وكندا الصين في 28 مايو لفرضها قانونًا قالوا إنها ستهدد الحرية وتخرق اتفاقًا صينيًا بريطانيًا لعام 1984 بشأن الحكم الذاتي للمستعمرة السابقة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

ولم يرد رد فوري على استفسارات وكالة "رويترز" عبر البريد الإلكتروني لوزارة الخارجية اليابانية والسفارة الأمريكية في طوكيو. ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على الفور على طلب للتعليق.

أصدرت طوكيو بشكل منفصل بيانًا في 28 مايو، وهو اليوم الذي وافق فيه البرلمان الصيني على تشريع الأمن القومي، وقال، إن الأمة "قلقة للغاية" بشأن هذه الخطوة، التي يخشى المراقبون من أن تعرض للخطر الحكم الذاتي والحريات الخاصة بهونج كونج.

طوكيو في وضع معقد وسط توتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن قضية هونج كونج ، حيث تخطط اليابان لزيارة الدولة للرئيس الصيني شي جين بينغ ، والتي كان من المقرر إجراؤها في أوائل أبريل ، ولكن تم تأجيلها لأنهما اتفقا على أولويات لاحتواء تفشي الفيروس.

أخبار تهمك

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 6 ساعات

عروض بالجملة لرحيل صالح جمعة عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ حوالي 17 ساعة

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

منذ ساعة و نصف

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

رئيس الوزراء يستعرض الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماش

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ يوم

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ ساعة الا ربع

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

منذ ساعة و نصف

بارقة أمل للحالات الحرجة.. خطوات تبرع متعافي كورونا بالبلازما

منذ حوالي 3 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

12:45 م

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

01:32 م

مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

12:46 م

بارقة أمل للحالات الحرجة.. خطوات تبرع متعافي كورونا بالبلازما

11:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين