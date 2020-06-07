توقعات بتسجيل الاقتصاد الهندي انكماش ملموس خلال الربع الأول من العام العام

توقع كبير مستشاري الاقتصاد في الهند كريشنامورثي سوبرامانيان أن تزيد نسبة العجز في البلاد بما يراوح بين 1.7 و1.8 في المائة، عن 3.5 في المائة المستهدفة في موازنة العام المالي الحالي، الذي بدأ في شهر (أبريل) الماضي.









وقال سوبرامانيان في مقابلة مع "بزينسستاندارد"، أوردتها وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس: "في ظل زيادة 50 في المائة، أو ما يقاربها، لمعدلات الإقراض، التي تم الإعلان عنها، من المعقول أن تصدر تقديرات في هذا الوقت تتوقع زيادة في نسبة العجز، مقارنة بالنسبة المستهدفة في الموازنة".









كما أشار سوبرامانيان إلى مخاطر أخرى تتعلق بتوقعات معدل نمو اقتصادي عند 1.2 إلى 2 في المائة على مدار العام، وهي تقديرات صدرت خلال الأسابيع الأولى من الإغلاق العام، الذي فرض أواخر شهر مارس الماضي للحد من تفشي وباء كورونا المستجد في البلاد.









وتوقع سوبرامانيان أن يسجل الاقتصاد الهندي "انكماشا ملموسا" خلال الربع الأول من العام (أبريل- ويونيو).









وبحسب "بلومبيرج"، فإن نسبة العجز 5.3 في المائة التي يتوقع سوبرامانيان أن يسجلها الاقتصاد الهندي، أقل بكثير من 7.2 في المائة، التي يتوقعها سوفوديب راكشيت، من مؤسسة "كوتاك انستيتيوشنال أكوتيز" في مومباي، لتكون الأكبر منذ 1991.









وترى وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني أن الاقتصاد الهندي يواجه إمكانية تسجيل أول انكماش له منذ أكثر من أربعة عقود. وخفضت الوكالة الإثنين الماضي تصنيف الهند إلى أقل مستوى من حيث الاستثمار، مع آفاق سلبية، وهو ما شكل مفاجأة لخبراء الاقتصاد.





وفي الوقت، الذي علت فيه الدعوات، بما فيها الأمريكية، لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد على التجارة العالمية والأمن وحقوق الإنسان، بدأت الهند والصين محادثات مهمة لحل الخلاف المتصاعد بينهما على الحدود المتنازع عليها في منطقة جبال الهيمالايا.









وعقد قادة الجيش الهندي والصيني محادثاتهم أمس، ضمن محاولات إدارة ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، لعدم التورط في حملة معادية بدأتها الولايات المتحدة، تهدف إلى عزل الصين عالميا.









وقال جاياديفا راناد، عضو في الهيئة الاستشارية لمجلس الأمن القومي ورئيس مركز التحليل والاستراتيجية الخاص بالصين إن الاجتماع يعد بمنزلة "خطوة أولى لفهم ما تريده الصين، حيث تشير الحوادث المتزامنة إلى أن الصين تتصرف وفق خطة معدة سلفا، لا يتعين على الهند أن تتعجل بالتوصل إلى حل وسط".







