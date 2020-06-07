Advertisements

الزمالك يرفض تجديد إعارة نجمه

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:16 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
محمد الدمتناوي

رفض مسؤولو فريق الكرة الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تجديد إعارة أحمد رفعت لاعب الفريق، إلى الاتحاد السكندري خلال الفترة المقبلة.

 

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، أنه لن يتم تجديد إعارة أي لاعب يتألق في فترة الإعارة، من أجل الاستفادة من جهودهم الفترة المقبلة، سواء على المستوى الفنى أو المالى.

 

وشهدت الساعات الأخيرة، رغبة طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندري، فى استمرار أحمد رفعت بين صفوف الفريق السكندرى فى الموسم المقبل.

 

بينما أكد مرتضى منصور، أن أحمد رفعت سيعود للنادى بعد انتهاء إعارته للاتحاد السكندرى ومعه أحمد فتوح لاعب الفريق المعار لسموحة.

 

وكشف مرتضى منصور خلال تصريحات صحفية:" رزاق سيسية لاعب الفريق المعار للاتحاد سيتم بيعه وإذا لم يتم وصول عروض له سيعود للزمالك الموسم المقبل".

 

اقرأ أيضا.. الزمالك يقترب من حسم صفقتين

 

من جانبه، اقترب نادي الزمالك من انهاء التعاقد في الفترة المقبلة مع صفقتين مفاجأة للجميع خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم القادم.

 

وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن نادي الزمالك اقترب بشدة من ضم آري بابل مهاجم نادي أول أغسطس الأنجولي في الفترة المقبلة بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق ولكن يتبقى بعض التفاصيل البسيطة قبل الإعلان الرسمي.

 

كما أشارت التقارير إلى أن الزمالك اقترب أيضا من الحصول على توقيع حمزة المثلوثي نجم نادي الإفريقي التونسي ولكن يتبقى اقناع اللاعب بالعرض الذي قدمه له الأبيض.

 

وينتظر نادي الزمالك فقط إعلان موقف الاتحاد المصري لكرة القدم من عدد اللاعبين الأجانب في فرق الدوري المصري الممتاز بالموسم القادم قبل أن ينهي الاتفاق بشكل رسمي مع المثلوثي وآري بابل.

 

 

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة الصفوف الاخبار الرياضية الإنتقالات الصيفية اخبار الرياضة احمد رفعت آري بابل

أخبار تهمك

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ يوم

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ يوم

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 19 ساعة

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

بارقة أمل للحالات الحرجة.. خطوات تبرع متعافي كورونا بالبلازما

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 21 ساعة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 6 ساعات

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ ساعة و 13 دقيقة

مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ يوم

رئيس الوزراء يستعرض الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماش

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

منذ ساعتين

الزمالك في طريقه لحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

رسميًا.. الجيش يطلب التعاقد مع كابوريا

سموحة يصدم باسم مرسي

ميدو يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن رمضان صبحي

بعد العروض الخارجية.. الزمالك يحسم مصير فرجاني ساسي

الزمالك يبدأ التفاوض لخطف نجم الأهلي

برشلونة يرفض إعارة راكيتيتش

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

01:32 م

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

12:45 م

مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

12:46 م

بارقة أمل للحالات الحرجة.. خطوات تبرع متعافي كورونا بالبلازما

11:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين