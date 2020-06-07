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مواعيد الجولة 31 من الدوري الألماني

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:01 م
الدوري الالماني
الدوري الالماني
عبد القادر عرابي
تواصل بطولة الدوري الألماني "بوندسليجا" نشاطها خلال الفترة الحالية، بعد العودة في منتصف شهر مايو الماضي، بعد توقف طويل منذ شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

وشهدت مباريات الأمس السبت، فوز كاسح للمتصدر بايرن ميونخ عنلى نادي باير ليفركوزن خارج قواعده بنتيجة 4/2 حيث يقترب العملاق البافاري من اللقب بفضل هذا الفوز.

كما واصل بوروسيا دورتموند تمسكه بأمله الضعيف في الصراع على اللقب، بالفوز بصعوبة بهدف نظيف على هيرتا برلين.

وتغلب فرايبورج على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بهدف نظيف في افتتاحية الجولة، بينما واصل لايبزج نزيف النقاط بالتعادل بهدف لهدف أمام بادربورن.

وحقق ماينز فوزاً سهلاً على إنتراخت فرانكفورت بهدفين نظيفين، بينما تعادل فورتونا دوسلدورف مع ضيفه هوفنهايم بهدفين لهدفين.

وتستكمل باقي المباريات اليوم الأحد، حيث يحل فولفسبورج ضيفاً على فيردر بريمن، ويستضيف أوجسبورج نادي كولن، بينما يواجه يونيون برلين مضيفه شالكة.

وتقام مباريات الجولة 31 بدءاً من يوم الجمعة القادم 12 يونيو، حيث تقام المباريات وفقاً للجدول التالي.

الجمعة 12 يونيو
هوفنهايم × لايبزج (ملعب بريزيرو أرينا) الساعة الثامنة والنصف مساءاً.

السبت 13 يونيو
1- بادربورن × فيردر بريمن (ملعب بينتيلير أرينا) – الساعة الثالثة والنصف عصراً.
2- فولفسبورج × فرايبورج (فولكسفاجن أرينا) – الساعة الثالثة والنصف عصراً.
3- فورتونا دوسلدورف × بوروسيا دورتموند (ميركور سبايل أرينا) – الساعة الثالثة والنصف عصراً.
4- هيرتا برلين × إنتراخت فرانكفورت (ملعب برلين الأوليمبي) – الساعة الثالثة والنصف عصراً.
5- كولن × يونيون برلين (راين إينيرجي شتاديون) – الساعة الثالثة والنصف عصراً.
6- بايرن ميونخ × بوروسيا مونشنجلادباخ (ملعب أليانر أرينا) – الساعة السادسة والنصف مساءاً.

الأحد 14 يونيو
1- ماينز × أوجسبورج (أوبل أرينا) – الساعة الثالثة والنصف عصراً.
2- شالكة × باير ليفركوزن (ملعب فيلتنس أرينا) – الساعة السادسة مساءاً.

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