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"هات نتيجتك".. نتيجة الصف الثاني الإعدادي العام والأزهري برابط سريع ومباشر

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:57 م
نتيجة الصف الثاني الإعدادي
نتيجة الصف الثاني الإعدادي
زاد بحث الطلاب وأولياء الأمور على نتيجة الصف الثالي الاعدادي للتعليم العام والأزهري، بعدما تم اعتماد النتائج وظهرت رسميًا عبر موقع بوابة الأزهر الشريف وعبر منصة "أدمودو".

نتيجة الصف الثاني الإعدادي

ويحصل الطلاب على نتيجة الصف الثاني الإعدادي بعدما ظهرت نتائج المشاريع البحثية التي قدمت بديلًا عن إجراء الامتحانات في شكلها العادي التقليدي "اللجان" ولاسيمًا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية خطوات الحصول على نتيجة الصف الثاني الإعدادي العام بالاسم والكود من خلال السطور التالية: 

ويمكن لطلاب الصف الثاني الاعدادي الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس، فور اعتمادها، عن طريق الخطوات التالية: 


كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي العام:
 

1- البحث على منصة أدومودو أو الدخول عليها بالضغط "هنـــــــــــــــــــا".

2- الدخول إلى المنصة والتسجيل بإدخال الكود الخاص بكل طالب.

3- اختيار مربع نتيجة الصف الثاني الإعدادي ومعرفة النتيجة.

نتيجه الصف الثاني الاعدادي الأزهري

وعلى صعيد متصل، يبحث طلاب الأزهر الشريف على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري ولاسيمًا بعد اعتمادها وإعلان إتاحتها عبر مواقع الجامعة الرسمية اليوم الأحد.

الحصول على نتيجة الصف الثاني الإعدادي

ويستطيع الطالب الأزهري معرفة نتيجة الصف الثاني الإعدادي الأزهري والاستعلام عليها فور إتاحتها وظهورها على الموقع الإلكتروني من خلال الدخول عبر هذا الرابط، وبالضغط "هنــــــــــــــــــــــا". 
 
امتحانات الصف الثاني الإعدادي العام والأزهري

وقررت وزارة  التربية والتعليم والتعليم الفني إلغاء الامتحانات ي شكلها الاعتيادي والاستعاضة عنها بمشاريع بحثية يتم تقديمها بشكل إلكتروني لمنع التجمعات والتزاحم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، قبل الإعلان عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي اليوم، واعتمد الأزهر نفس التقنية.


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رابط التسجيل في منصة أدمودو edmodo لتقديم البحث التقييمي بكود الطالب

‫استعلام عن اكواد الطلاب ‬‎لجميع المراحل التعليمية 2020 بالرقم القومي وزارة التربية والتعليم عبر الرابط الرسمي studea.emis.gov

لينك مباشر | طريقة معرفة أكواد الطلاب بالرقم القومي للدخول على منصات "التعلم عن بعد" عبر"ذاكر"

منصة إدمودو edmodo عربي "تقديم المشروعات البحثية للصف الثالث الاعدادي"

"خطوة خطوة".. كيفية عمل البحث وتسجيل الدخول على منصة التعليم ادمودو Edmodo لتقديم المشروع

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