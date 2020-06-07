مقدمو الرعاية الصحية: ليست كل المستشفيات الخاصة ترفض تسعيرة علاج كورونا

قال الدكتور أحمد نزيه، المتحدث باسم غرفة مقدمي الرعاية الصحية، إن هناك تنسيق دائم بين المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة منذ بداية جائحة كورونا.





وأشار "نزيه"، خلال اتصال هاتفي عبر "سكايب" ببرنامج "مع أسامة كمال" المذاع عبر صفحته الرسمية عبر موقع "اليوتيوب"، اليوم الأحد، إلى أنهم طالبوا بالاجتماع مع وزيرة الصحة، من أجل الحديث عن أمور أخرى لا تخص الأسعار، وإنما تخص توفير الأدوية اللازمة، ودراسة امكانية أن يشارك القطاع الخاص في تشخيص حالات الكورونا.





وأوضح أنه حال دخول حالة إيجابية لفيروس كورونا لمستشفى خاص، ويتأخر إجراء المسحة لها، فيمكن أن يكون هناك انتقال للعدوى بين المرضى والأصحاء، مؤكدا أن التعميم أن المستشفيات الخاصة ترفض تسعيرة علاج مصابي كورونا في غير محله، معلقا: "مستحيل مستشفى خاص ترفض علاج مريض".





تسجيل 1497 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و32 وفاة





من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.





وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.





وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





ولفت إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.



