تعافي 9 مصابين بكورونا وخروجهم من عزل المدينة الجامعية في بني سويف (صور)

تعافت 9 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، وخرجت من مستشفى العزل بالمدينة الجامعية للبنات شرق النيل، بقيادة الدكتورة سالي الخولي.





وبدوره وجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للفريق الطبي بعزل المدينة الجامعية الذي يعمل كمستشفى لعزل الحالات المستقرة، بقيادة الدكتورة سالي الخولي، وجميع الأطباء والتمريض وفرق العمل على جهودهم لتقديم خدمة طبية جيدة.





وهنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، وداعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويد واحدة في مجابهة الأزمات.



