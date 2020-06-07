أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

تقد الإعلامي أسامة كمال، في حلقة اليوم من برنامج "مع أسامة كمال" ارتفاع أسعار المستلزمات الصحية والتحاليل والكثير من الفحوصات الطيبة مثل الأشعة المقطعية قائلا: "

شخص لمركز أشعة معين يعمل أشعة مقطعية ع الصدر، دفع 900 جنيه، رقم مبالغ فيه جداً، بس ماشي، مضطرين.. بعدها بـ 3 أيام بعت حد تاني وفي ايده 900 جنيه لنفس المركز، نفس الفرع يعمل نفس الحاجة، مانفعش، لأن السعر بقى 1400 جنيه.. أه والله.. 50% زيادة مرة واحدة في 3 أيام.. يعني إيه؟ نقول كمان، ميزان الحرارة الديجيتال كان بيتباع في كل حتة بسعر 400 جنيه، وصل 600، يعني برضه 50% زيادة وفجأة بقى بـ 4 الاف جنيه يعني 10 أضعاف السعر، يعني ايه؟ يعني انت جشع، يعني انت بتستغل الناس، يعني انت ماعندكش البتاع الأحمر اللي عندنا في العروق، ولو اتعورت هتخر ورق بنكنوت.. أبلغ في مين؟ مافيش تسعيرة، أقول اسمك؟ ".







وأضاف كمال: "هو مصطلح ظروف استثنائية صعب الفهم؟ احنا-في-ظروف-استثنائية.. يعني ظروف مش عادية، يعني اللي يمشي في الأيام العادية ما يمشيش الأيام دية، يعني كل واحد يحط في عينه حصوة ملح ويتعامل على أساس إنها مش أيام عادية.. يعني إيه؟ ".