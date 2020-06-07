صرف 440 ألف جنيه قروض بدون فوائد لمشروعات جديدة لشباب الخريجين بالدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية، إقبالا كبيرا بين الشباب على مبادرة شباب الخريجين المعرفة بالقرض الحسن بدون فوائد.





واعتمد الدكتور أيمن مختار المحافظ، صرف الدفعة 139 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد عن شهر مايو الماضي لإقامة مشروعات جديدة وبلغت قيمتها 440 ألف جنيه، مضيفا أن إجمالي المبالغ المنصرفة من الجهاز بلغ حتى الآن 85 مليونا و923 ألف جنيه.





وأكد محافظ الدقهلية، على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، مشددا على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط،والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.





وقال المحافظ، إن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد، وذلك لمنحه القروض بدون فوائد وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات في السداد، فضلا عن وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.





ومن جانبها، قالت زينب الأمشاطي مدير عام إدارة جهاز شباب الخريجين، إنه تم صرف مبلغ الدفعة الحالية لـ27 شخصا "12 ذكور، 15 إناث" على مستوى 9 وحدات محليـة بالمحافظة ليصل عدد المستفيدين من قروض الجهاز إلى11 ألفا و599 من الجنسين ذكور، 6026 إناث.





وعلى صعيد آخر كان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عقد اجتماعا مع مديري الإدارات الجدد والموظفين العاملين بالديوان العام الذين شملتهم حركة التغيير التي أجراها.





وأكد محافظ الدقهلية، على أن حركة التغييرات تتم وفق آليات وقواعد واضحة ولا مجال للمجاملات أو الوساطة، وأن حركة التغيير والتنقل تجري بما يناسب متطلبات المرحلة وأثق فيكم جميعا، وأن الجميع في موقعه للعمل والبذل والعطاء ولن أسمح بأي تقصير او استغلال للوظيفة وأنه ينتظر منهم الكثير.





وأوضح أن الإدارة الهندسية بالمحافظة عليها دور كبير وهام وأنها لابد أن تكون على قدر المسئولية في تلبية مطالب المواطنين وتنفيذ الخدمات في أسرع وقت ممكن، مؤكدا على أن كل الخدمات لابد من وضع زمن محدد لتقديمها لأصحابها.





وكلف محافظ الدقهلية، إدارة الشئون الإدارية بتقسيم العاملين إلى قطاعات وتعيين مسئول لكل قطاع وتوزيع العمالة على كافة الإدارات بالديوان العام بما يحقق مستوى لائق من النظافة.





وأوضح، أن الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة دورها الأصيل تحقيق العدل وارساء الحق وتوقيع الجزاء والعقوبة ضد المخطئين دون تمييز ودون محسوبية.





وحول إدارة الأملاك، كلف محافظ الدقهلية، بانشاء قاعدة بيانات إلكترونية تشمل كافة جوانب أملاك الدولة بما يتضمن إجمالي ما تم استرداده وما لم يتم والإجراءات التي تم اتخاذها حيال التعديات وقيمة الإيرادات وعدد العقود الموقعة والمنتظرة وعدد الإزالات وأماكنها ومساحتها.





ووجه محافظ الدقهلية للعاملين بالمكاتب الرئيسية بالديوان العام بضرورة حسن استقبال المواطنين وسرعة تلبية مطالبهم والرد على شكواهم مشيرا إلى أنهم واجهة المحافظة ولابد من حسن اداءهم مع المواطنين.