Advertisements

صرف 440 ألف جنيه قروض بدون فوائد لمشروعات جديدة لشباب الخريجين بالدقهلية

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:38 م
بوابة الفجر
محمد كشك
تشهد محافظة الدقهلية، إقبالا كبيرا بين الشباب على مبادرة شباب الخريجين المعرفة بالقرض الحسن بدون فوائد.

واعتمد الدكتور أيمن مختار المحافظ، صرف الدفعة 139 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد عن شهر مايو الماضي لإقامة مشروعات جديدة وبلغت قيمتها 440 ألف جنيه، مضيفا أن إجمالي المبالغ المنصرفة من الجهاز بلغ حتى الآن 85 مليونا و923 ألف جنيه. 

وأكد محافظ الدقهلية، على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، مشددا على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط،والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات. 

وقال المحافظ، إن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد، وذلك لمنحه القروض بدون فوائد وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات في السداد، فضلا عن وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

ومن جانبها، قالت زينب الأمشاطي مدير عام إدارة جهاز شباب الخريجين، إنه تم صرف مبلغ الدفعة الحالية لـ27 شخصا "12 ذكور، 15 إناث" على مستوى 9 وحدات محليـة بالمحافظة ليصل عدد المستفيدين من قروض الجهاز إلى11 ألفا و599 من الجنسين ذكور، 6026 إناث.

وعلى صعيد آخر كان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عقد اجتماعا مع مديري الإدارات الجدد والموظفين العاملين بالديوان العام الذين شملتهم حركة التغيير التي أجراها.

وأكد محافظ الدقهلية، على أن حركة التغييرات تتم وفق آليات وقواعد واضحة ولا مجال للمجاملات أو الوساطة، وأن حركة التغيير والتنقل تجري بما يناسب متطلبات المرحلة وأثق فيكم جميعا، وأن الجميع في موقعه للعمل والبذل والعطاء ولن أسمح بأي تقصير او استغلال للوظيفة وأنه ينتظر منهم الكثير. 

وأوضح أن الإدارة الهندسية بالمحافظة عليها دور كبير وهام وأنها لابد أن تكون على قدر المسئولية في تلبية مطالب المواطنين وتنفيذ الخدمات في أسرع وقت ممكن، مؤكدا على أن كل الخدمات لابد من وضع زمن محدد لتقديمها لأصحابها. 

وكلف محافظ الدقهلية، إدارة الشئون الإدارية بتقسيم العاملين إلى قطاعات وتعيين مسئول لكل قطاع وتوزيع العمالة على كافة الإدارات بالديوان العام بما يحقق مستوى لائق من النظافة. 

وأوضح، أن الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة دورها الأصيل تحقيق العدل وارساء الحق وتوقيع الجزاء والعقوبة ضد المخطئين دون تمييز ودون محسوبية. 

وحول إدارة الأملاك، كلف محافظ الدقهلية، بانشاء قاعدة بيانات إلكترونية تشمل كافة جوانب أملاك الدولة بما يتضمن إجمالي ما تم استرداده وما لم يتم والإجراءات التي تم اتخاذها حيال التعديات وقيمة الإيرادات وعدد العقود الموقعة والمنتظرة وعدد الإزالات وأماكنها ومساحتها. 

ووجه محافظ الدقهلية للعاملين بالمكاتب الرئيسية بالديوان العام بضرورة حسن استقبال المواطنين وسرعة تلبية مطالبهم والرد على شكواهم مشيرا إلى أنهم واجهة المحافظة ولابد من حسن اداءهم مع المواطنين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قروض بوابة الفجر الفجر الدقهلية

أخبار تهمك

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ يوم

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

منذ ساعتين

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الوزراء يستعرض الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماش

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ حوالي 17 ساعة

بارقة أمل للحالات الحرجة.. خطوات تبرع متعافي كورونا بالبلازما

منذ حوالي 4 ساعات

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

منذ ساعتين

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ يوم

الزمالك في طريقه لحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ يوم

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 19 ساعة

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 21 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

01:32 م

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

12:45 م

مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

12:46 م

بارقة أمل للحالات الحرجة.. خطوات تبرع متعافي كورونا بالبلازما

11:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين