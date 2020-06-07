Advertisements

الصحة الكويتية تسجل أكثر من 700 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:32 م
الصحة الكويتية
الصحة الكويتية
وكالات

سجلت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، 717 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يمثل ارتفاعا ملموسا مقارنة مع حصيلة أمس السبت.

 

وفقًا لبيان وزارة الصحة الكويتية، ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 31848، موضحا أن بين المصابين الجدد 331 مواطنا كويتيا و81 مصريا.

 

وأعلنت الصحة الكويتية، عن تسجيل 10 وفيات جديدة لتصبح الحصيلة 264 حالة، مؤكدة أن مجموع المتعافين من المرض بلغ 20205 بعد تماثل 923 شخصا للشفاء خلال اليوم الماضي.

 

وقالت الصحة الكويتية، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

 

هذا وأظهرت آخر بيانات وأرقام جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح أكثر من 360 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المصابين 5.8 مليون في مختلف أنحاء العالم.

 

وأضافت الجامعة الأمريكية، أن عدد حالات الوفاة بسبب كورونا بلغ حتى صباح اليوم الجمعة، 360 ألفا و332 شخصا، حيث تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 4644 حالة وفاة في مختلف أنحاء العالم.

 

وبلغ عدد المصابين 5 ملايين 813 ألفا و919 مصابا، وبحسب الأرقام تم تسجيل 118 ألفا و919 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف أنحاء العالم.

 

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد للوفيات بلغ حتى الآن نحو 102 ألف، فيما تجاوز عدد المصابين فيها 518 ألف مصاب.

 

وسجلت بريطانيا ثاني أكبر حصيلة وفيات حتى الآن بلغت نحو 38 ألف حالة وفاة، تليها إيطاليا بحصيلة تجاوزت أكثر 33 ألف حالة وفاة، وفي المرتبة الرابعة فرنسا بـحصيلة بلغت 28665 وفاة، تليها إسبانيا بـحصيلة بلغت 27119 وفاة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الكويت الصحة الكويتية 700 اصابة

أخبار تهمك

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 18 ساعة

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ يوم

رئيس الوزراء يستعرض الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماش

منذ حوالي 4 ساعات

بارقة أمل للحالات الحرجة.. خطوات تبرع متعافي كورونا بالبلازما

منذ حوالي 3 ساعات

إصابة مدرب الأهلي بـ «كورونا»

منذ حوالي 14 ساعة

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 20 ساعة

عروض بالجملة لرحيل صالح جمعة عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ يوم

مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 6 ساعات

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

الصحة الكويتية: شفاء 575 حالة من كورونا.. وارتفاع إجمالي المتعافين لـ9273

الكويت تعلن شفاء 1230 من مصابي فيروس كورونا

إيران تسجل 63 وفاة و2516 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 627

الكويت تعلن شفاء 1513 حالة من مصابي كورونا

إيران تعلن عن 3 آلاف إصابة بكورونا في 24 ساعة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

12:45 م

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

01:32 م

مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

12:46 م

بارقة أمل للحالات الحرجة.. خطوات تبرع متعافي كورونا بالبلازما

11:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين