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ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لقطر بنسبة 5.7% بنهاية مايو الماضي
الأحد 07/يونيو/2020 - 01:27 م
ارتفعت الاحتياطات الدولية و السيولة بالعملة الأجنبية لقطر بنهاية شهر مايو الماضي بنسبة 5.7% على أساس سنوي الى نحو 55.8 مليار دولار أميركي .
ووفقا لبيانات مصرف قطر المركزي لشهر مايو الماضي فقد دعم السنوي للاحتياطات الدولية زيادة الاستثمار في سندات الخزانة الأجنبية بنسبة 37% على أساس سنوي الى نحو 29.2 مليار دولار ، مقابل انخفاض الأرصدة لدى البنوك الخارجية بنسبة 40% وصولا الى 8.4 مليار دولار.
وسجل الاستثمار في الذهب نموا بنسبة 80% لتناهز 2.35 مليار دولار، مقابل تراجع الموجودات السائلة بالعملة الأجنبية بنسبة 1.75 وصولا الى 15.3 مليار دولار.