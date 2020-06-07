ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لقطر بنسبة 5.7% بنهاية مايو الماضي

ارتفعت الاحتياطات الدولية و السيولة بالعملة الأجنبية لقطر بنهاية شهر مايو الماضي بنسبة 5.7% على أساس سنوي الى نحو 55.8 مليار دولار أميركي .





ووفقا لبيانات مصرف قطر المركزي لشهر مايو الماضي فقد دعم السنوي للاحتياطات الدولية زيادة الاستثمار في سندات الخزانة الأجنبية بنسبة 37% على أساس سنوي الى نحو 29.2 مليار دولار ، مقابل انخفاض الأرصدة لدى البنوك الخارجية بنسبة 40% وصولا الى 8.4 مليار دولار.



