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دفن جثة سيدة لقيت مصرعها في حريق شقة بالقاهرة

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
داليا عادل
أمرت نيابة الضاهر الجزئية اليوم الأحد، باستخراج تصريح دفن سيدة لقيت مصرعها إثر حريق داخل منزلها بدائرة القسم.

وكما كشفت معاينة رجال الحماية المدنية بالقاهرة في وقت سابق، عن أن ماسا كهربائيا في "تكييف" السبب في اندلاع النيران داخل شقة سكنية بمنطقة الضاهر والذي أسفر عن مصرع ربة منزل.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في أحد العقارات بالظاهر، وانتقلت 3 سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان ونتج عنها مصرع سيدة.

وانتقل رجال المباحث والحماية المدنية للوقوف على أسباب الحريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط ٣ آلاف كمامة طبية من مواد رديئة ومجهولة المصدر بأطفيح
لتحقيق أرباح غير مشروعة سقط ترزي، بمنطقة أطفيح بالجيزة، في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزته ٣ آلاف كمامة طبية من مواد رديئة ومجهولة المصدر، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حجزه ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات اللازمة حول نشاط المتهم.

وكشفت التحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهم حول مسكنه مكانا لتصنيع الكمامات، لإدخال الغش على المواطنين، واستغلال الظروف، فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات لاعداد تقرير واف.

بداية الواقعة تعود، كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح مفادها قيام أحد الأشخاص ترزي، مقيم بدائرة المركز، بتصنيع كمامات طبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها في عبوات لإدخال الغش والتدليس على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة معرضًا حياة المواطنين وصحتهم للخطر.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "1000 كمامة طبية، 2000 كمامة تحت التجهيز، بكرة أستك، بكرة شاش طبى، وتم اقتياده إلى ديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق آخر، أقدم 4 أشخاص، لتصنيع كمامات طبية، داخل شقة بمنطقة أكتوبر، فسقطوا في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزتهم 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين لجأوا لذلك، لتحقيق أرباح كبيرة، فقررت النيابة العامة، بأكتوبر، بحجزهم 24 ساعة، لحين ورود التحريات حول نشاطهم وأمرت النيابة بما تقدم، بالتحفظ على المضبوطات

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