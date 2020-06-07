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أخبار المدن الجديدة.. رؤساء الأجهزة يتابعون نسب الإنجاز بالمشروعات

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:22 م
تابع رؤساء أجهزة المدن سير العمل بمشروعات الإسكان والمرافق بالمدن الجديدة فى اطار خطة الدولة لسرعة تنفيذ كافة المشروعات فى المواعيد المحددة وعدم التاخير في التسليم.

وترصد الفجر فى السطور التالية أهم اخبار المدن الجديدة اليوم الأحد 7-6-2020:

لإسكان": جارٍ رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بالمناطق السكنية بمدينتي العبور و6 أكتوبر

صرح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه جارٍ استكمال رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بالمناطق السكنية المختلفة بمدينة العبور، موضحاً أنه جارٍ حالياً تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بالحي الثاني محلية 34، وذلك في إطار الالتزام بالجداول الزمنية  لتنفيذ المشروعات بالمدينة.

وأضاف المهندس أحمد عمران، أنه كلف مسئولى الإدارات المختلفة بالجهاز بالمتابعة الدورية لما تم ويجري تنفيذه من مشروعات لإنجاز الأعمال في التوقيتات المحددة، وكذا إلزام الشركات العاملة بالمشروعات باتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، استمرار رفع كفاءة الطرق وأعمال تنسيق الموقع بمنطقة غرب سوميد، مشيراً إلى أنه جارٍ استكمال الأعمال تباعاً لظهور المدينة  بالمظهر الجمالي اللائق بها.

أخبار المدن الجديدة.. رؤساء الأجهزة يتابعون نسب الإنجاز بالمشروعات
أخبار المدن الجديدة.. رؤساء الأجهزة يتابعون نسب الإنجاز بالمشروعات
أخبار المدن الجديدة.. رؤساء الأجهزة يتابعون نسب الإنجاز بالمشروعات


تكثيف فرق العمل بوحدة الإسعاف ومدخل السويس(2)..واستحداث مدخل لمشروع " سكن مصر "

تفقد المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، سير العمل بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة الشروق، يرافقه المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز.

وتفقد المهندس علاء عبدالعزيز، ومرافقوه خلال الجولة، سير العمل بمشروعات تطوير ورفع كفاءة مقر وحدة الإسعاف ومدخل السويس (2)، والأعمال الجارية بمحورى أحمد عرابى وجمال عبدالناصر، والمدخل المستحدث بمشروع "سكن مصر " بالمدينة.

وأشاد المهندس علاء عبدالعزيز، بسير خطة العمل والإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية العاملين بمواقع المشروعات المختلفة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أنه تم تكثيف فرق العمل بوحدة الإسعاف ومدخل السويس(2) لتتناسب مع الأعمال المستهدفة، حيث من المقرر الانتهاء من المشروعين خلال الشهر الجاري، وتشمل الأعمال تجديد المكاتب الإدارية وغرف الكشف والمبيت ودورات المياه والواجهات وساحات إنتظار سيارات الإسعاف ولافتة توضيحية مضيئة بالإضافة إلى تنسيق الموقع حول المقر من أرصفة وأعمدة إنارة وزراعة مع إستحداث طرق مداخل ومخارج طوارىء لسرعة التعامل مع البلاغات الواردة لوحدة الإسعاف، بجانب رفع كفاءة تنسيق موقع مدخل السويس (2) الواقع به الوحدة لتكتمل الصورة الجمالية لأحد مداخل مدينة الشروق الهامة.

وأشار المهندس عبد الرءوف الغيطى إلى أنه تم البدء فى أعمال تنفيذ طبقة الأسفلت بمحور أحمد عرابى بالاتجاه من السويس (3) حتى طريق الحرية، والانتهاء من طبقة الأسفلت النهائية بالحارات الرئيسية بمحور جمال عبدالناصر، والعمل حالياً فى حارة الخدمة أمام منطقة المستقبل.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم استحداث مدخل " سكن مصر " ليضيف الخصوصية لساكنى المشروع مستقبلاً،  حيث تم ضبط المناسيب وتشكيل الطرق والأرصفة، كما تم التشديد على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء فى أسرع وقت وعلى الوجه الأمثل نظراً لأهمية تلك المشروعات.

 


أخبار المدن الجديدة.. رؤساء الأجهزة يتابعون نسب الإنجاز بالمشروعات

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