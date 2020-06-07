أخبار المدن الجديدة.. رؤساء الأجهزة يتابعون نسب الإنجاز بالمشروعات

تابع رؤساء أجهزة المدن سير العمل بمشروعات الإسكان والمرافق بالمدن الجديدة فى اطار خطة الدولة لسرعة تنفيذ كافة المشروعات فى المواعيد المحددة وعدم التاخير في التسليم.





وترصد الفجر فى السطور التالية أهم اخبار المدن الجديدة اليوم الأحد 7-6-2020:





لإسكان": جارٍ رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بالمناطق السكنية بمدينتي العبور و6 أكتوبر





صرح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه جارٍ استكمال رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بالمناطق السكنية المختلفة بمدينة العبور، موضحاً أنه جارٍ حالياً تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بالحي الثاني محلية 34، وذلك في إطار الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات بالمدينة.





وأضاف المهندس أحمد عمران، أنه كلف مسئولى الإدارات المختلفة بالجهاز بالمتابعة الدورية لما تم ويجري تنفيذه من مشروعات لإنجاز الأعمال في التوقيتات المحددة، وكذا إلزام الشركات العاملة بالمشروعات باتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.





وفي سياق متصل، أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، استمرار رفع كفاءة الطرق وأعمال تنسيق الموقع بمنطقة غرب سوميد، مشيراً إلى أنه جارٍ استكمال الأعمال تباعاً لظهور المدينة بالمظهر الجمالي اللائق بها.



