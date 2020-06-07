أصالة تحتفل مع صديقها"أونلاين" بإطلاق كتابه الجديد







ونشرت أصاله صورة عبر حسابها الشخصي بانستجرام، لتروج عن ميعاد البث المباشر، وعلقت عليها قائلة،:" صباح الخير أحبّتي... تجربه بالنّسبه إلي فريده.. فيها شكل منّ أشكال الإعتراف.. رح نبحر سوا بكوامنّ النّفس البشريّه.. بلكي بنقدر سوا ننفض عنّ روحنا غبّرة هالمعركه الّلي خلقنا فيها.. صديقي القريب وأخي الحبيب المُحبّ الخلوق.. باسم تركاوي.. سيحتفل بإطلاق كتابه الّذي يروي باختصار بعض خبايا النَّفْس.. ويرتقي بالتّعامل مع الذّات.. استنّوني يوم التلات السّاعه تمانه بتوقيت القاهره.. مباشرة على الهوا".







في سياق آخر تستعد الفنانة أصالة، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان"الحب والسلام" من كلمات وألحان محمد رحيم، والكليب من إخراج محمد القاضي، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.



تحتفل الفنانة أصالة مع صديقها باسم، بإطلاق كتابه الجديد وذلك من خلال"بث مباشر"عبر"إنستجرام" مساء يوم الثلاثاء المقبل.