Advertisements

نيللي كريم تتصدر استفتاء الفجر الفني كأفضل ممثلة كوميدية اليوم 7 يونيو

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:20 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
تفوقت الفنانة نيللي كريم على الفنانة انتصار في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثلة كوميدية في 2020، اليوم الموافق الأحد 7 يونيو.

وجاءت نيللى كريم في المركز الأول، حيث حصدت 28398 صوت، مايعادل 41,25%، فيما جاءت انتصار في المركز الثاني

ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828

الجدير بالذكر أن نيللى كريم خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب، ودنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين.

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

بارقة أمل للحالات الحرجة.. خطوات تبرع متعافي كورونا بالبلازما

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الوزراء يستعرض الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماش

منذ حوالي 4 ساعات

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

منذ ساعة و نصف

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ يوم

عروض بالجملة لرحيل صالح جمعة عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 20 ساعة

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ ساعة الا ربع

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 18 ساعة

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ يوم

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ حوالي 17 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

12:45 م

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

01:32 م

مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

12:46 م

بارقة أمل للحالات الحرجة.. خطوات تبرع متعافي كورونا بالبلازما

11:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين