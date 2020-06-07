فايلر يصر على ضم القاطرة الكونغولية للأهلي

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واصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضغطه على إدارة القلعة الحمراء، من أجل حسم صفقة التعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق مازيمبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وكان النادي الأهلي تراجع بشكل ملحوظ في الصفقة، بسبب طلبات ناديه المادية، حيث يرغب في جني مليوني دولار، من وراء بيع اللاعب، خاصةً في ظل تلقيه عروض خليجية وأوروبية.



وأصر المدرب السويسري، على شرطه بالتعاقد مع اللاعب رغم المغالاة المادية، لتدعيم خط هجومه في ظل منافسته في أكثر من لقب سواء محلي أو إفريقي.



وظهر المهاجم الكونغولي بمستوى مميز مع فريقه خلال الفترات الماضية، ما جعله مطمع للعديد من الأندية أبرزها الدوري الفرنسي.



وأبدى فايلر، خلال جلسته الأخيرة مع محمود الخطيب رئيس النادي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، رغبته في التوقيع مع مهاجم قوي خلال الميركاتو الصيفي.