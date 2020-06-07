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شقيق سيرجيو راموس يحسم مستقبله مع ريال مدريد

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:28 م
راموس
راموس
وكالات

كشف رينيه راموس شقيق ووكيل أعمال سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني عن أن شقيقه ينتظر بفارغ الصبر استئناف منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لأنه لم يعتد المكوث في المنزل لفترات طويلة.

 

وأوضح شقيق راموس لإذاعة "أوندا ثيرو"، أن سيرجيو سيواصل كتابة التاريخ مع ريال مدريد ليعتزل كرة القدم وهو في قمة مجده، بعد تلك السنوات العديدة الحاشدة بالإنجازات.

 

وأضاف: "راموس بخير ويرغب في أن تستأنف المنافسة من جديد، لأنه لم يعتد البقاء في المنزل طيلة هذه المدة، وبالنسبة لي من الصعب للغاية تمثيل راموس في شؤونه المهنية، بالرغم من قدرتي على فصل العلاقة الأسرية عن المهنية، ومن يعرفوننا حقاً يعلمون أننا تمكنا من تجاوز هذه الصلة، ولكننا سنواصل البقاء جنباً إلى جنب حتى النهاية".

 

وتابع: "راموس سيلعب في أي مكان يذهب إليه برفقة فريقه، ولكن العمر لا يرحم وبالنسبة له سيعتزل وهو في مجده بعد قضاء سنوات عديدة هنا".

 

وأشارت صحيفة "آس"، إلى أن الدوري الإسباني متوقف منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة ما يزيد عن 28 ألف إسباني بالإضافة إلى إصابة أكثر من 240 ألف إلى الآن، ووافقت السلطات الإسبانية على استئناف النشاط مرة أخرى بداية من 11 يونيو الجاري، ولا زالت 11 مباراة متبقية لكل فريق، وسيقاتل فيها ريال مدريد لخطف اللقب من بين أنياب برشلونة المتصدر برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد.

 

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