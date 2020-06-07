مدرب دورتموند يرفض التفكير في بايرن ميونيخ

أشاد لوسيان فافر مدرب بروسيا دورتموند ، بالدور المزدوج للاعب الوسط إيمري تشان بعدما ساهم في الانتصار بهدف نظيف على هيرتا برلين في الدوري الألماني.

شغل تشان المنضم من يوفنتوس في فترة الانتقالات الشتوية، مركز لاعب الوسط المدافع، لكن ذلك لم يمنعه من القيام بدور آخر وهو تسجيل هدف الفوز ليتمسك دورتموند بآماله الضعيفة في حصد اللقب.

وقال فافر لموقع النادي: "أدينا مباراة دفاعية رائعة، إيمري لعب بشكل رائع ولم يكن الأمر سهلاً عليه، لأنه اعتاد اللعب في الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر من خط الوسط".

وأضاف المدرب في إشارة إلى مباراة سابقة انتهت بالانتصار 2-0 الشهر الماضي: "أدى بالفعل عملاً رائعاً في منتصف الملعب خلال شوط واحد أمام فولفسبورج".

ولا يزال دورتموند يتأخر 7 نقاط عن بايرن ميونيخ قبل 4 جولات من النهاية، لكن فافر لا يفكر إلا في فريقه بالوقت الحالي.

وقال فافر: "كان من المهم الفوز بالمباراة، نتأخر لكن سنواصل الاهتمام بأنفسنا، لا يزال يتبقى 4 مباريات ونريد مواصلة التفكير في مباراة تلو الأخرى حتى نقدم أفضل شيء ممكن".