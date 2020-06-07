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بدء المرحلة الأولى لاستئناف الأنشطة الاقتصادية في الجزائر

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:06 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، ببدء المرحلة الأولى من الخطة الحكومية لاستئناف الأنشطة الاقتصادية والتجارية بعد أسابيع من الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد.

 

و بحسب الوكالة الجزائرية، سيشهد استئناف النشاط على مستوى قطاعات البناء، والأشغال العمومية، والري، مع اشتراط الالتزام بتدابير الوقاية الصحية.

 

ومن المقرر أن تعود وكالات السفر، ومتاجر الأجهزة الكهربائية، والعديد من النشاطات التجارية إلى استئناف أعمالها الأحد.

 

وقد سجلت الجزائر، حتى الآن أكثر من عشرة آلاف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ونحو 700 وفاة.

 

وذكر مكتب رئيس الوزراء الجزائري، الخميس الماضي، أن البلاد ستستأنف بعض الأنشطة الاقتصادية، وستسمح لعدد من الشركات بمعاودة فتج أبوابها اعتبارا من الأحد، في إطار خطة لإنهاء إجراءات العزل العام المفروضة اتقاء لفيروس كورونا.

 

وستسمح الحكومة الجزائرية، لقطاع "البناء والأشغال العمومية والري" باستئناف النشاء للمساعدة في تخفيف أثر القيود التي فرضتها السلطات في مارس جراء جائحة كورونا.

 

كما تسمح أيضًا بمعاودة فتح شركات مثل المنتجة للأجهزة المنزلية إضافة إلى أسواق الخضر والفاكهة ومحال الحلويات وصالونات الحلاقة للرجال.

 

وأفادت الحكومة بأن المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات العزل ستبدأ في 14 يونيو، وستشهد السماح لمزيد من الشركات بمعاودة النشاط.

 

وأشار مكتب رئيس الوزراء إلى أن "نجاح مخطط استئناف النشاط الاقتصادي يظل مشروطا بقدرة التجار والمتعاملين الاقتصاديين على ضمان سلامة موظفيهم وزبائنهم".

 

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