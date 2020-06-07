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ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في الفلبين إلى 1003 شخص

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت السلطات في الفلبين، اليوم الأحد، تسجيل تسع حالات وفاة أخرى تتعلق بفيروس كورونا المستجد، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 1003.

وقالت وزارة الصحة في نشرة: "كما سجلت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا 555 حالة إصابة أخرى، ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 21.895 حالة إصابة"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد أبلغت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم السبت، عن سبع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد و714 إصابة أخرى.

وقد عاد ملايين الأشخاص إلى العمل في مانيلا، عاصمة الفلبين، يوم الاثنين الماضي، حيث تم تخفيف أحد أقسى وأطول عمليات إغلاق لفيروس كورونا المستجد في العالم للمساعدة على إنعاش اقتصاد تضرر من الإغلاق.

سمحت السلطات لوسائل النقل العام مثل القطارات والحافلات المكوكية بالعمل في مانيلا ولكن على نطاق محدود، مما أجبر الركاب على الانتظار في طوابير طويلة لساعات، وترك مئات العمال عالقين، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال ستيفن جون كابوساو، الذي سار عدة كيلومترات في أول يوم عمل له بعد أن احتجز في منزله لمدة 11 أسبوعًا: "ولا بد لي من العودة إلى العمل".

وأضاف "كابوساو"، 24 سنة، مخطط صيانة في شركة طيران، أن حاجته لكسب لقمة العيش فاقت خوفه من الفيروس، موضحًا: "الخوف من الإصابة بالفيروس سيكون موجودًا دائمًا."

مع ثالث أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس وثاني أعلى حصيلة رسمية للوفيات في جنوب شرق آسيا، سمحت الفلبين أيضًا بإعادة فتح المزيد من الشركات، ويمكن للناس الآن مغادرة منازلهم بدون تصاريح حكومية.

كانت الإجراءات من بين أكثر الإجراءات صرامة في العالم، على قدم المساواة مع تلك الخاصة بمدينة ووهان الصينية ، حيث ظهر الفيروس التاجي لأول مرة، وأكثر صرامة من القيود في ذروة العدوى في إيطاليا وإسبانيا، مما أدى إلى توقف الاقتصاد فجأة.

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