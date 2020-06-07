فولكس واجن تستثمر 2.6 مليار دولار في شركة ناشئة لتطوير سياراتها ذاتية القيادة

تسعى فولكس فاجن دخول سوق السيارات ذاتية القيادة منذ وقت، وقد أعلنت الشركة الآن عن تطوير سياراتهم من خلال استثمار 2.6 مليار دولار في شركة Argo AI، وهي شركة ناشئة تبني تكنولوجيا ذاتية القيادة للمركبات ذاتية القيادة.





وظهرت شركة Argo AI، التي تتخذ من بيتسبرج في ولاية بنسيلفانيا في الولايات المتحدة مقراً لها، في عام 2016 بهدف بناء تكنولوجيا ذاتية القيادة، وتركز على تقنية القيادة الذاتية التي ستجعل المركبات المستقلة آمنة.





وكانت شركة فورد العميل الوحيد لدى الشركة الناشئة ذاتية القيادة، الأن من خلال استثمار شركة فولكس فاجن الهائل بقيمة 2.6 مليار دولار، جعل من Argo AI شركة عالمية.





ومن خلال هذا الاستثمار، ستدمج فولكس واجن شركتها الفرعية ذاتية القيادة، القيادة الذاتية الذكية مع Argo AI، مما يمنح الشركة الناشئة دفعة هائلة في التوسع.







