Advertisements

تايوان تعتزم تخفيف القيود المفروضة على فيروس كورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت حكومة تايوان، اليوم الأحد، أن البلاد ستخفف القيود المفروضة على مكافحة فيروس كورونا المستجد بشكل أكبر، حيث حافظت الجزيرة على الوباء في حالة جيدة مع 6 حالات نشطة فقط دون انتقال محلي لمدة 56 يومًا.

وقال مركز القيادة المركزية لمكافحة الأوبئة في تايوان أنه سوف يرفع القيود التي تحد من عدد الأشخاص الذين يمكنهم المشاركة في "الحياة اليومية وأحداث أوقات الفراغ"، على الرغم من أن الناس يجب أن يستمروا في ارتداء الكمامات إذا لم يتمكنوا من المباعدة الاجتماعية، كما أوردت وكالة "رويترز".

لم تدخل تايوان قط في حالة إغلاق كلي واستمرت الحياة إلى حد كبير كالمعتاد بسبب عملها الوقائي المبكر والفعال ونظام الصحة العامة من الدرجة الأولى، ولكنها عززت الابتعاد الاجتماعي وكفلت وصول الجمهور إلى أقنعة الوجه.

وقد بدأت الحكومة بالفعل في التحرك في هذا الاتجاه، مما سمح لعدد محدود من المشجعين بحضور المباريات الرياضية التي لعبت من قبل دون مشاهدين.

كما استؤنفت خدمة الطعام في القطارات.

ومع ذلك، لا تزال قيود الدخول إلى الحدود قائمة، حيث تشعر السلطات بالقلق من موجة ثانية من الإصابات القادمة من دول لا يزال فيها الوباء مستعرا، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقد أبلغت تايوان عن 443 حالة، معظمها في الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى في الخارج، و 7 حالات وفاة فقط.

أخبار تهمك

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

رئيس الوزراء يستعرض الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماش

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

منذ 34 دقيقة

بارقة أمل للحالات الحرجة.. خطوات تبرع متعافي كورونا بالبلازما

منذ ساعتين و 8 دقيقة

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 17 ساعة

لهذا السبب.. برشلونة قد يبتعد عن لاوتارو مارتينيز

منذ أقل من ساعتين

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ يوم

مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

منذ نصف ساعة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عروض بالجملة لرحيل صالح جمعة عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

12:45 م

مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

12:46 م

بارقة أمل للحالات الحرجة.. خطوات تبرع متعافي كورونا بالبلازما

11:10 ص

رئيس الوزراء يستعرض الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماش

10:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين