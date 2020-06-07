تايوان تعتزم تخفيف القيود المفروضة على فيروس كورونا

أعلنت حكومة تايوان، اليوم الأحد، أن البلاد ستخفف القيود المفروضة على مكافحة فيروس كورونا المستجد بشكل أكبر، حيث حافظت الجزيرة على الوباء في حالة جيدة مع 6 حالات نشطة فقط دون انتقال محلي لمدة 56 يومًا.





وقال مركز القيادة المركزية لمكافحة الأوبئة في تايوان أنه سوف يرفع القيود التي تحد من عدد الأشخاص الذين يمكنهم المشاركة في "الحياة اليومية وأحداث أوقات الفراغ"، على الرغم من أن الناس يجب أن يستمروا في ارتداء الكمامات إذا لم يتمكنوا من المباعدة الاجتماعية، كما أوردت وكالة "رويترز".





لم تدخل تايوان قط في حالة إغلاق كلي واستمرت الحياة إلى حد كبير كالمعتاد بسبب عملها الوقائي المبكر والفعال ونظام الصحة العامة من الدرجة الأولى، ولكنها عززت الابتعاد الاجتماعي وكفلت وصول الجمهور إلى أقنعة الوجه.





وقد بدأت الحكومة بالفعل في التحرك في هذا الاتجاه، مما سمح لعدد محدود من المشجعين بحضور المباريات الرياضية التي لعبت من قبل دون مشاهدين.





كما استؤنفت خدمة الطعام في القطارات.





ومع ذلك، لا تزال قيود الدخول إلى الحدود قائمة، حيث تشعر السلطات بالقلق من موجة ثانية من الإصابات القادمة من دول لا يزال فيها الوباء مستعرا، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.



