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مفاجأة بشأن أسباب إصابة كريم قاسم بفيروس كورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:56 م
كريم قاسم
كريم قاسم
تصدر النجم كريم قاسم الطلب على محرك البحث جوجل، اليوم الأحد الموافق الـ7 من يونيو 2020، بعدما أعلن عن إصابته بفيروس كورونا وسط صدمة لجمهوره ومحبيه، ليتساءلوا عن أسباب الإصابة التي لحقت به.

أسباب إصابة كريم قاسم

ونفى كريم قاسم كل ما أثير مؤخرًا بشأن أسباب إصابته بفيروس "كوفيد-19"، خلال حضوره حفل مسلسله الأخير "لما كنا صغيرين" والذي أقيم بمدينة الجونة المصرية، مؤكدًا على أنها أنباء لا تخرج عن كونها شائعات، 

علاج كريم قاسم بمنزله

وكشف  كريم قاسم عن التزامه بالبقاء في البيت منذ أن تأكد أنه مصاب بفيروس كورونا، ولم يخرج حتى لا يؤذي أحدًا، قائلًا: بقالي شهر ونص عازل نفسي في البيت ومخرجتش أصلاً"، في إشارة إلى تخوفه من نقل العدوى لغيره.
حفل الجونة سبب الإصابة

وأوضح كريم قاسم أن أسباب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليس لها علاقة بحفل "الجونة" الذي أقامه رجل الأعمال أحمد حلاوة زوج النجمة ريهام حجاج بطلة مسلسل "لما كنا صغيرين".

كريم قاسم وسبب إصابته

وأكدت مروة الصاوي مديرة أعمال الفنان الشاب كريم قاسم على أن الإصابة بكورونا لم يكن لحفل الجونة دخل بها، موضحةً أنه سيخرج في فيديو لايف عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ليكشف كافة التفاصيل المتعلقة بإصابته.

كريم قاسم حضر حفل الجونة

وحضر الفنان كريم قاسم حفلًا أقيم في "الجونة" بعدها شعر بأعراض استدعت إجراء بعض التحاليل والتي جاءت إيجابيتها للفيروس ليقرر بعدها عزل نفسه بعيدًا عن الجميع وتلقى العلاج داخل منزله وينتظر التحاليل الأخيرة ليتأكد من تماثله للشفاء.

آخر أعمال كريم قاسم

وشارك كريم قاسم النجم خالد النبوي ومحمود حميدة في مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي عرض في شهر رمضان 2020، ومن المقرر أن يعرض فيلم "سواح" قريباً وهو آخر أعماله المقدمة على الساحة الفنية.

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