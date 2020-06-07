الصحة: دربنا 7 آلاف طبيب وممرضة على معايير مكافحة العدوى

قال الدكتور محمد فوزي، مساعد وزيرة الصحة لشئون التعليم الطبي، إن هناك توجيهات برفع كفاءة القوى البشرية بالقطاع الطبي من قبل أزمة كورونا، مؤكدا أن الدولة سخرت لهم كافة الإمكانيات حيث قاموا بتدريب عدد كبير من الأطباء يصل إلى 4 ألاف طبيب على معايير مكافحة العدوى، وأساسيات العناية المركزة.





وأشار "فوزي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أنه تم تدريب 3 آلاف ممرضة على أعمال تمريضية على أعمال العناية المركزة، ومعايير مكافحة العدوى، منوها بأن فيروس كورونا سريع الانتشار، ولهذا كان لزاما تكثيف التدريب للأطقم الطبية.





- آخر تطورات ومستجدات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس السبت، خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى أمس.





تسجيل 1497 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و32 وفاة





من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.





وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.





وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





ولفت إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.



