بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

نشر النجم كريم قاسم، على صفحات السوشيال ميديا الرسمية الخاصه به فيديو يحكي فيه تجربته بعد إصابته بفيروس كوفيد 19 "الكورونا" بهشتاج #الكورونا_مش_عيب. وعبر كريم عن تجربته كاملة من لحظه اكتشاف اصابته وحتى اليوم وهو في مرحلة الشفاء الكامل. وقال في الفيديو أنه تردد كثيراً في أن يقوم بهذا الفيديو ولكن هدفه هو أن يؤكد على أن مرض الكورونا او الفيروس مش عيب ويجب أن لا نخفي ذلك الأمر وتبلغ اذا ظهرت عليك الاعراض لمن حولك لكي ياخذوا حظرهم لأن العيب أن تصاب بالفيروس وتخفي الأمر.

وأضاف أن الكورونا فيروس خطير ولكن لا يجب الفزغ ويجب اخذ الاحتياطات وأن اغلب الشباب يستطيعوا العلاج في المنزل بأخذ بروتوكول العلاج والالتزام به دون الحاجة للذهاب للمستشفى.