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خاص | تامر حسني لم يحدد موقفه من استكمال تصوير "مش أنا"

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:33 م
تامر حسني
تامر حسني
نور طلعت
انتشر مؤخرًا أخبار تفيد باستكمال الفنان تامر حسني، والفنانة حلا شيحة، تصوير المشاهد المتبقية لهما في فيلم "مش أنا" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلم "الفجر الفني" من مصادره أن حسني، وحلا، منتظران قرار الشركة المنتجة للفيلم حول دراستها بإمكانية التصوير من خلال"ميني كرو" أم لا ولك خلال الظروف العصيبة والإجراءات الاحترازية التي يتبعها الجميع لمنع تفشي"كورونا".

فيلم "مش أنا" يسلط الضوء على شريحة كبيرة من الشباب الذين يتعرضوا لضغط نفسي وإجتماعي والعواقب والتطورات بالإضافة إلى محاولة إيجاد حلول جادة".

 ومن رسائل وأهداف الفيلم أنه يسلط الضوء على موضوعين مهمين، أولًا حول علاقة الآباء بأبنائهم، ف"مش أنا" يناقش هذه القضية في ظل التفكك الأسري السائد حاليًا وبُعد الأبناء عن الآباء ولكن مع كيفية معالجتها، والموضوع الآخر حول الضغوطات النفسية وعواقبها بالتغييرات الغريبة على الطبقه الفقيره الكادحه ".

يذكر أن الفيلم قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدواني،حلا شيحا، سوسن بدر، شيرين، أسما سليمان، "مش أنا" من إخراج سارة وفيق، ومن إنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت.


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