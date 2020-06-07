7 معلومات عن الموجة الحارة التي تشهدها مصر.. تعرف عليها

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية، موجة حارة في مختلف المحافظات، الأمر الذي أدى إلى استعداد المواطنين لتلك الموجة حتى لا يتعرضوا لأية أزمات صحية خلال الفترة الراهنة في ظل الضغوط التي يعاني منها الأطباء لمواجهة فيروس كورونا.





وبحسب مسئولو الأرصاد الجوية، فبدأت اليوم الأحد موجة حارة وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، على أن ترتفع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الموجة الحارة التي تشهدها مصر خلال الأيام المقبلة:





- يسود طقس اليوم الأحد حار على القاهرة والوجه البحرى وشديد الحرارة على شمال الصعيد، وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.





- اليوم هو ذروة الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع، حسب تصريحات الدكتور وحيد سعودى، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية.





- الاثنين سيكون الطقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري مائل للبرودة خلال ساعات الليل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، أما على السواحل الشمالية فيكون الطقس لطيفا نهارا مائلا للبرودة ليلا والرياح معتدلة، ويكون الطقس على محافظات الصعيد شديد الحرارة خلال ساعات النهار، مائلا للبرودة خلال ساعات الليل والرياح معتدلة، ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارا نهارا لطيفا ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.





- الثلاثاء يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى وعلى بعض المناطق على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.





- ترتفع درجات الحرارة، وتصل إلى 38 درجة مئوية على القاهرة، وبذلك ترتفع عن المعدل بقيمة من درجتين إلى 3 درجات، وتعود لمعدلاتها مرة أخرى على مدار نهاية الفصل.





- تشهد حالة الطقس بالبلاد ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة اليوم الأحد وغدا الاثنين يعقبه انخفاض طفيف بالحرارة يوم الثلاثاء.



