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"الحب والسلام".. أغنية جديدة تجمع بين أصالة ومحمد رحيم

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:28 م
بوابة الفجر
هبة أحمد


يتعاون الملحن محمد رحيم مع الفنانة أصالة في أغنية جديدة تحمل عنوان "الحب والسلام".


وحرص محمد رحيم على مشاركة محبيه كواليس الأغنية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشر محمد رحيم صورة جمعته بالفنانة أصالة والمخرج محمد القاضي، وعلق على الصورة قائلاً :" مع الغالية الحبيبة صولا والمخرج المبدع محمد القاضي والتحضيرات النهائية لأغنيتنا الجديدة "الحب والسلام" من كلماتي وألحاني، وإن شاء الله بنوعدكم بمفاجأه غير مسبوقه وأحلى مفاجأة عملتها صولا إنها كتبت كلمة حب اسم الغنوة على ضوافرها بألوان رائعة من كتر إعجابها وإعجابنا كلنا بالأغنية".

وكانت أصالة قد أعربت مؤخرًا عن سعادتها الكبيرة بتعاونها في تلك الأغنية مع الملحن محمد رحيم، موضحة أن الأغنية جعلتها ترقص وتبكي من الفرحة، وأنها سوف تزين مسيرتها الفنية، ليخبرها محمد رحيم بسعادته بالعمل معها، قائلاً:"أنا اللى بتشرف بصداقتك والعمل معاكي وفعلاً الغنوة دى أنا كتبتها ولحنتها من كل قلبي،يا حبيبتى يا صولا ربنا يخليكى ويزيدك من فضله".

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