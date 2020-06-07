مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

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وكان محمد عثمان المستشار القانوني للنادي تقدم باعتذار لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي عن الاستمرار في مهمته القانونية خلال هذه الفترة، وقال عثمان في اعتذاره أنه تشرف بالعمل في كيان الأهلي العظيم تقديرًا لقيمته ومسئوليه، وأنه تعاون بكل الحب مع منظومة الأهلي المحترمة والمحترفة وأنجز الملفات التي تم تكليفه بها، وأنه لم يكن ينوي تقديم هذا الإعتذار لولا ظهور أحد الأشخاص على الساحة والمعروف ببذائاته وتجاوزاته وخوضه في الأعراض دون حسيب أو رقيب، وأن هذا الشخص تجاوز في حقه " أي محمد عثمان ".





لذلك قرر الاعتذار عن مهمته خلال هذه الفترة إحترامًا لنهج النادي الأهلي الذي يترفع دائمًا عن الرد على مثل هذا الشخص ورفع الحرج عن النادي ومسئوليه، وحتى يتمكن محمد عثمان من الرد على هذا المتجاوز وكشف أكاذيبه وإتهاماته الباطلة أمام الرأي العام.





ووجه مجلس الإدارة الشكر إلى المستشار القانوني للنادي على جهوده الكبيرة والتزامه الدائم بقيم وتقاليد الأهلي طوال الفترة الماضية.











