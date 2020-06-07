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رحمة حسن تستعرض جمالها في المطار

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:14 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

تحرص الفنانة رحمة حسن، علي التفاعل الدائم مع محبيها من خلال مشاركتها بصور من حياتها اليومية والفنية، حيث نشرت رحمة منذ قليل صورة جديدة لها على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت خلال الصورة من مطار وخلفها مجموعة طائرات وظهرت بإطلالة كاجول مرتدية "جاكت باللون الرصاصي وكان شعرها منسدلا علي كتفيها".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور رحمة وحصلت على عدد كبير من الاعجابات.

ويذكر أن آخر أعمال رحمة حسن، فيلم "الرجل الاخضر"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان سامح حسين وإدوارد وهالة فاخر، والفيلم من تأليف جوزيف فوزي، ومن غخراج مرقس عادل.

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