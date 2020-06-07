القبض على "سارق" رياض محرز

ألقت الشرطة الإنجليزية القبض على سارق منزل الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

كان المنزل تعرض لسرقة كبيرة الأسبوع الماضي، وتعدت المسروقات مبلغ مليون ونصف يورو، من بينهم ساعات ثمينة قدرت بـ 500 ألف جنيه إسترليني.

ونقلت صحيفة ذا صن تصريحات متحدث باسم الشرطة في مدينة مانشستر عن هذه القضية في وقت ماضي، حيث قال: "في حوالي الساعة الخامسة من 24 أبريل وأفاد استدعاء للشرطة بأن 4 شقق منفصلة تعرضت للسطو في وسط المدينة".

ولا تعد تلك حادثة السرقة الأولى التي يتعرض لها لاعب من الدوري الإنجليزي، وإنما حدث ذلك مع ديلي آلي الذي تعرض للسرقة، وتم التعدي على أخيه في منزل نجم توتنهام.