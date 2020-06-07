Advertisements
محافظ قنا للعاملين بمستشفى عزل فرشوط: يجب تقديم خدمات فائقة (صور)
الأحد 07/يونيو/2020 - 12:08 م
بسام عبدالحميد
أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، حرص المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة على تقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، وتوفير الاحتياجات كافة، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وجاء ذلك خلال زيارته مستشفى فرشوط المركزي، يرافقه الأستاذ كمال شلبي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة وأعضاء اللجنة المشكلة لمتابعة المستشفيات المخصصة بالمحافظة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات المستشفيات من المستلزمات الوقائية والأدوية.
وتفقد المحافظ قسم استقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد، واطمأن على توفير الرعاية الكاملة لهم وتوافر كافة المستلزمات الطبية وأدوات مكافحة العدوى.
ولفت إلى أن المستشفى يضم 20 سرير عزل و4 أسرّة عناية مركزة للحالات المصابة بالفيروس، ثم تابع زيارته بتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ ووحدة الغسيل الكلوي، واطمأن من المرضى على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم.
وتوجه "الداودي" إلى مبنى حميات فرشوط المكون من 5 طوابق على مساحة نحو 2000 متر مربع؛ لمتابعة أعمال رفع الكفاءة التي تجري به وتجهيزه لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه فور الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المبنى خلال الفترة القريبة القادمة ستتولى وزارة الصحة تجهيز المبنى بالأجهزة اللازمة، مضيفا أن المبنى سيشمل 155 سريرا منها 12 سرير عناية مركزة بالإضافة إلى تجهيز شبكة غازات ونحو 8 أجهزة تنفس صناعي.
خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.
تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 32
وأضاف أنه تم تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي عدد المصابين بكورونا في مصر بلغ 32612 حالة و1198 وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا