محافظ قنا للعاملين بمستشفى عزل فرشوط: يجب تقديم خدمات فائقة (صور)

أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، حرص المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة على تقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، وتوفير الاحتياجات كافة، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.





وجاء ذلك خلال زيارته مستشفى فرشوط المركزي، يرافقه الأستاذ كمال شلبي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة وأعضاء اللجنة المشكلة لمتابعة المستشفيات المخصصة بالمحافظة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات المستشفيات من المستلزمات الوقائية والأدوية.



وتفقد المحافظ قسم استقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد، واطمأن على توفير الرعاية الكاملة لهم وتوافر كافة المستلزمات الطبية وأدوات مكافحة العدوى.





ولفت إلى أن المستشفى يضم 20 سرير عزل و4 أسرّة عناية مركزة للحالات المصابة بالفيروس، ثم تابع زيارته بتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ ووحدة الغسيل الكلوي، واطمأن من المرضى على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم.





وتوجه "الداودي" إلى مبنى حميات فرشوط المكون من 5 طوابق على مساحة نحو 2000 متر مربع؛ لمتابعة أعمال رفع الكفاءة التي تجري به وتجهيزه لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد.





وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه فور الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المبنى خلال الفترة القريبة القادمة ستتولى وزارة الصحة تجهيز المبنى بالأجهزة اللازمة، مضيفا أن المبنى سيشمل 155 سريرا منها 12 سرير عناية مركزة بالإضافة إلى تجهيز شبكة غازات ونحو 8 أجهزة تنفس صناعي.



