ضبط موظف بريد اختلس 216 ألف جنيه من حساب عميل بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن أسيوط، من ضبط موظف بأحد مكاتب البريد بأسيوط، لقيامه بالتلاعب بحساب أحد العملاء واختلاس مبلغ مالي قدره ٢١٦ ألف جنيه، واستقطاع جزء من المعاشات نظير صرفها.





وأكدت معلومات وتحريات فرع مباحث بريد أسيوط ووحدة مباحث مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط قيام موظف بأحد مكاتب البريد بالتلاعب في حساب أحد الأشخاص واختلاس مبلغ مالي قدره 216 ألف جنيه عن طريق التزوير في إيصالات سحب منسوب صدورها لصاحب الحساب.





وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 146 فيزا كارت (تكافل وكرامة – معاش تأمين – معاش حكومي – تضامن اجتماعي).





وبمواجهته اعترف بما أكدته التحريات، وأبدى استعداده لتوريد تلك المبالغ حيث قام بتوريد مبلغ قيمته (216 ألف جنيه) وكذا حيازته للفيزا كارت المضبوطة بقصد التربح نظير صرف تلك المعاشات واستقطاع جزء منها.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وواصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "اتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".





وضبط فيهما "شخصان" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا.





جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية





وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.





وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").





وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".





وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.





وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.



