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رئيس مدينة سفاجا: إعدام كمية من المنتجات غذائية نتيجة سوء التخزين

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
محمد طه
صرحت الدكتورة هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، بأنه تم إعدام كمية من المنتجات الغذائية عبارة عن لحوم دواجن ولحوم بلدية نتيجة فسادها لسوء التخزين، وجاء ذلك خلال الحملة التفتيشية التىي قادتها على عدد من المحال التجارية بالمدينة لمتابعة المعروض من السلع. 

وشددت رئيس المدينة، على لجنة متابعة الأسواق المشكلة من التموين والطب البيطري والصحة على ضرورة متابعة تنظيم الحملات الرقابية على المحلات التجارية والأسواق، بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدة المحلية بالمدينة. 

وأضافت رئيس المدينة، أنه يتم العمل على إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من الالتزام بالقوانين مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وخاصة خلال الفترة الراهنة لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية عن تحرير 6 مخالفات تموينية لعدم وجود شهادات صحية من خلال المرور على المحلات التجارية والأسواق، وذلك ضمن خطة المدينة الشاملة للتأكد من توافر معايير السلامة والصحة المهنية في المحلات التجارية والأسواق والمخابز البلدية.

تسجيل 1497 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و32 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.

وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
رئيس مدينة سفاجا: إعدام كمية من المنتجات غذائية نتيجة سوء التخزين
رئيس مدينة سفاجا: إعدام كمية من المنتجات غذائية نتيجة سوء التخزين
رئيس مدينة سفاجا: إعدام كمية من المنتجات غذائية نتيجة سوء التخزين
رئيس مدينة سفاجا: إعدام كمية من المنتجات غذائية نتيجة سوء التخزين
رئيس مدينة سفاجا: إعدام كمية من المنتجات غذائية نتيجة سوء التخزين
رئيس مدينة سفاجا: إعدام كمية من المنتجات غذائية نتيجة سوء التخزين
رئيس مدينة سفاجا: إعدام كمية من المنتجات غذائية نتيجة سوء التخزين
رئيس مدينة سفاجا: إعدام كمية من المنتجات غذائية نتيجة سوء التخزين

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رئيس مدينة سفاجا بوابة الفجر الفجر اعدام منتجات غذائثية

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