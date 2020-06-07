بصورة نادرة .. بسمة تحيي ذكرى وفاة جدها يوسف درويش

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أحييت الفنانة بسمة الذكري ال 14 لوفاة جدها الكاتب الراحل يوسف درويش , الذي رحل عن عالمنا عام 2006



حيث شاركت جمهورها بصورة نادرة تجمعهما عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات : انستجرام"



وعلقت قائلة ذكري وفاة حبيبي ومعلمي يوسف درويش , وحشتيني "



في سياق منفصل، شاركت بسمة في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "شاهد عيان" لـ الفنان حسن الرداد، وجسدت شخصية "ليلي" وهي شقيقة "ندي" والتي تجسد هذه الشخصية الفنانة هنا شيحة، وتدور احداث المسلسل في ايطار "درامي تشويقي



وشارك في بطولة "شاهد عيان" بجانب حسن الرداد، هنا شيحة، وليد فواز، محمد لطفي، أحمد صيام، بسمة، نسمة الباهي، عبير الشاعر، ومن اخراج محمد حماقي.