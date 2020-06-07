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وفيات كورونا تتجاوز الـ2000 والإصابات تلامس الـ100 ألف في باكستان

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:56 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

قالت السلطات الصحية في باكستان، اليوم الأحد، إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا تخطى عتبة الألفي، فيما يقترب إجمالي عدد الإصابات بالوباء التي تم رصدها في البلاد من نقطة المائة ألف حالة مؤكدة.

 

وسجلت وزارة الصحة الباكستانية 67 وفاة و4960 إصابة جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 98943 إصابة مؤكدة بينها 2002 وفاة.

 

ووفقًا لوزارة الصحة الباكستانية، تماثل 33465 شخصا للشفاء من كورونا في باكستان حتى الآن، وأجري في البلاد أكثر من 683 ألف فحص لتشخيص حالات الفيروس.

 

ويعود أكبر عدد من الإصابات إلى إقليمي البنجاب (أكثر من 37 ألف حالة) والسند (أكثر من 36 ألف حالة).

 

وقد أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عن خطة للتخفيف تدريجيا من القيود الصارمة المفروضة منذ شهر ونصف الشهر في البلاد بغية الحد من انتشار العدوى.

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