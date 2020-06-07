"موجة شديدة الحرارة".. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن موجة شديدة الحرارة خلال أيام المقبلة، حيث تشهد البلاد استمرار ارتفاع درجات الحرارة، محذرة من الخروج وقت الظهيرة وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم الأحد، أن البلاد تشهد اليوم طقسا حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ولطيفا على السواحل الشمالية الغربية، بينما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقسا معتدلا.





وأكدت، أن شمال وجنوب الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة، بينما مائل للبرودة على معظم الأنحاء لطيف على شمال وجنوب الصعيد.





تحذيرات من الخروج

ومن جهتها، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الخروج وقت الظهيرة وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.





وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، والتي تتمثل في شبورة خفيفة صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورياح تنشط على السواحل الشمالية الغربية.





وأشارت الهيئة، إلى أن معظم البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان، والسواحل تتأثر بامتداد مرتفع جوي على البحر المتوسط.





وبالنسبة حالة كل من البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية وعلى الأحمر شمالية غربية.





وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة عن حالة الطقس غدًا الاثنين، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.





وتكون الظواهر الجوية، غدا الاثنين، شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.





فيما يسود طقس يوم الثلاثاء طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.





وأوضحت الهيئة، أن هناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى وعلى بعض المناطق على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.





درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:

عن درجات الحرارة اليوم الأحد بالقاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجات، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة





درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين:

وتبلغ درجات الحرارة القاهرة الكبرى العظمي 37 والصغرى 19، والوجه البحري العظمي 34 والصغرى 19، والسواحل الشمالية الغربية العظمي 26 والصغرى 19، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمي 36 والصغري19، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمي 37 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمي 37 والصغرى 24، وجنوب الصعيد العظمي 44 والصغرى 30.





درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء: