مايا دياب تشن هجومًا حادًا على السياسين اللبنانيين

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شنت الفنانة مايا دياب، هجومًا حادًا على السياسيين اللبنانيين، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".



حيث كتبت مايا دياب، تغريدة قالت فيها: "كيف فيك تسيّس الجوع، كيف فيك تقنع الفقر انّو يروق،عم بيحطونا أمام خيارين:إمّا الجوع والفقر والموت منه أو الحرب الأهلية،وكأننا فريقين،ونحنا لأوّل مرة فريق واحد،فريق واحد ضد فرقة حسب الله".





وشهدت شوارع لبنان، أمس مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن من جهة، وبين المحتجين وأنصار ميليشيات حزب الله وحركة أمل من جهة أخرى، لكن عاد الهدوء للمنطقة الممتدة بين ساحة الشهداء وجسر الرينج، بعد تمكن عناصر فوج المغاوير في الجيش ومكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي من إبعاد المتظاهرين إلى منطقة الصيفي من جهة، والشبان الذين تجمعوا تحت جسر الرينج (مناصرو حزب الله وحركة أمل) إلى الأحياء الداخلية لمنطقة خندق الغميق من جهة أخرى.



وخلال الاشتباكات كان هناك كر وفر بين المحتجين على الأوضاع الاقتصادية المتردية، وبين مناصرين لحزب الله، بينما وقفت القوى الأمنية في الوسط منعًا لأي احتكاك، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه المحتجون جولة جديدة من المظاهرات الغاضبة بهدف الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات عمليّة في مجال مكافحة الفساد ووقف الانهيار الاقتصادي.





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية مايا دياب أغنية "يابا يابا"، والتى طرحتها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.