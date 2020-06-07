"الهجرة" و"الاتصالات" توقعان بروتوكولا للتحول الرقمي والدعم المعلوماتي

شهد السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين؛ بشأن تطوير وتحديث الأنظمة والبنية التكنولوجية لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.





وقالت السفيرة نبيلة مكرم: إن هذا التعاون يأتي تنفيذا لاستراتيجية الدولة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة تفعيل التحول الرقمي في كافة قطاعات الدولة، وانطلاقا من موقع وزارة الهجرة وتعاملها مع المصريين بالخارج وكونها تعد واجهة للحكومة المصرية في ربط المواطنين بالخارج بوطنهم، جاءت ضرورة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لكي تصبح الوزارة نموذجا لما يجب أن يكون عليه التحول الرقمي في الحكومة المصرية.





وأضافت أن هذا التوجه، يتسق مع خصائص وزارة الهجرة كونها وزارة حديثة نسبيا ومن ثم غير مثقلة بإجراءات روتينية معقدة او عدد كبير من الموظفين، وكونها وزارة لها تعاملات مع جهات مختلفة في الحكومة وكذلك مع المواطنين بمختلف فئاتهم بالخارج ما يشكل منظومة متعددة من التعاملات تتصدرها أولوية التواصل.





ونوه الدكتور عمرو طلعت، بأن التعاون بين الوزارتين يأتي في إطار تضافر كافة الجهود بين أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذ استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية، وفي ظل حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنفيذ خطط تطوير وتحديث أنظمة المعلومات المتكاملة.





وأوضح موضحا أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق تعاون مثمر وبناء بين الوزارتين لتطوير البنية التحتية المعلوماتية والحوكمة والإصلاح والتطوير المؤسسي والإداري لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وتقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمصريين بالخارج.





وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول ثلاثة أعوام بموازنة تقديرية نحو 40 مليون جنيه؛ ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين الوزارتين فى تنفيذ خطة تجديد للمنظومة الخاصة لرفع الكفاءات المطلوبة لإدارة عملية التحول الرقمي بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

ويشتمل نطاق الأعمال رفع كفاءة أنظمة تكنولوجيا المعلومات من أجهزة وبرامج، وتقديم الدعم الفنى فى إدارة أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وتدريب العاملين بوزارة الدولة للهجرة المنوط بهم أعمال الدعم والتحديث لأنظمة تكنولوجيا المعلومات، والمعاونة فى تعيين كوادر مؤهلة فى إدارة التحول الرقمي.



