كشف تقارير صفحية مغربية وجود مفاوضات من جانب نادي الوحدة السعودي، لضم أحد نجوم نادي الزمالك، خلال سوق الانتقالات الصيفية.





"بابل" يدفع الزمالك للتفريط في نجمه





ووفقاً لموقع le360 المغربي، فإن نادي الوحدة يريد التعاقد مع الجناح المغربي "محمد أوناجم" نجم نادي الزمالك.





وأشار الموقع، إلى أن مسئولي الوحدة يتابعون وضعية اللاعب داخل القلعة البيضاء، حيث يسعى الزمالك لضم لاعب أجنبي جديد.





ومع اقتراب الأنجولي "آري بابل" من صفوف القلعة البيضاء، يبقى أوناجم من أبرز المرشحين لمغادرة الفريق.





وتواصل ممثلو النادي السعودي مع أوناجم، لمعرفة رغبته في الرحيل عن الزمالك، ودراسة موقفه مع الفريق عبر وكيل أعماله، إذا قررت إدارة الزمالك الإستغناء عنه.





وقاد اللاعب الزمالك للحصول على لقبي كأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي والترجي التونسي على الترتيب.





وانضم اللاعب مطلع الموسم الجاري من نادي الوداد المغربي، وهو رابع أجانب الزمالك، بعد مواطنه أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي والكونغولي كابونجو كاسونجو.











