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العراق يشتري 3 ملايين طن من القمح المحلي

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
رويترز
 قالت الشركة العامة لتجارة الحبوب بالعراق يوم السبت إنها اشترت نحو ثلاثة ملايين طن من القمح المحلي منذ بدء موسم الحصاد في 20 أبريل .

وكانت وزارة الزراعة قالت إنها تتوقع أن يصل الإنتاج المحلي إلى ستة ملايين طن في موسم الحصاد بين أبريل ومايو .

وفي مارس ، قال العراق، وهو مستورد رئيسي للحبوب في الشرق الأوسط، إنه سيحتاج إلى استيراد مليون طن من القمح هذا العام لتعزيز الاحتياطيات في ظل تنامي المخاوف من حدوث بطء في سلاسل الإمدادات الغذائية نتيجة إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا في أنحاء العالم.


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