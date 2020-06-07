Advertisements

محمد سامى يتصدر استفتاء الفجر الفني اليوم 6 يونيو

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:21 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
تصدر المخرج محمد سامي بمسلسل "البرنس"، استفتاء "الفجر الفني" في قائمة أفضل مخرج في رمضان 2020، اليوم الموافق الأحد 7 يونيو.

وجاء محمد سامي عن مسلسل "البرنس" في المركز الأول، حيث حصد 36150 صوتًا، مايعادل33,1%، يليه ياسر سامي عن مسلسل "النهاية".

ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828


قصة مسلسل "البرنس"
تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.

يظهر الفنان محمد رمضان في مسلسل البرنس بدور سمكري ويتزوج من الفنانة "نجلاء بدر" ذلك حيث يعمل سمكري مع والده في ورشة وبعد وفاته يحدث مشاكل مع 6 من اشقاءه على الإرث ذلك حيث يدخل السجن مسلسل البرنس وعندما يخرج يبدأ في الانتقام من كل من ظلمه ذلك حيث الأخ الأكبر يدعى "عبد المحسن" ويجسده الفنان إدوارد، يليه "فتحي" ويجسده الفنان أحمد زاهر، ثم "ياسر" ويجسده الفنان محمد علاء، و"نورا" وتجسدها الفنانة ريم سامي، و"عبير" وتظهر في شخصيتها الفنانة رحاب الجمل، و"عادل" يجسده الفنان الشاب أحمد داش.

أبطال "البرنس"
محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، روجينا، أحمد زاهر، إدوارد، رحاب الجمل،نجلاء بدر دنيا عبد العزيز، ومن إخراج وتأليف محمد سامي

أخبار تهمك

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ يوم

فايلر يستقر على أسماء المعارين العائدين إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بشأن رمضان صبحي

منذ 38 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ حوالي 14 ساعة

إصابة مدرب الأهلي بـ «كورونا»

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس الوزراء يستعرض الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماش

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا" وحقيقة إلتقاطه العدوى في "الجونة"

منذ حوالي 9 ساعات

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 18 ساعة

قرار نهائي.. الأهلي لن يتوج بلقب الدوري حال الإلغاء

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 16 ساعة

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ يوم

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 20 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

رئيس الوزراء يستعرض الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماش

10:35 ص

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

11:07 م

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا" وحقيقة إلتقاطه العدوى في "الجونة"

02:21 ص

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

06:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين