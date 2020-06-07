نتيجتك من هنا.. أحصل الأن على نتيجة الصف الثاني الإعدادي الأزهري 2020 عبر بوابة الأزهر التعليمي





نتيجة الصف الثاني الإعدادي | تصدرت نتيجة الصف الثاني الإعدادي الأزهري مؤشرات بحث "جوجل"، حيث يترقب العديد من أولياء الأمور وطلاب الإعدادية الازهرية، الإعلان عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي الأزهري 2020 التيرم الثاني، ونتيجة لكثرة البحث عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي الأزهري 2020، ننشر لكم الرابط الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية، وخطوات الاستعلام عن على نتيجة الصف الثاني الإعدادي الأزهري 2020.





نتيجة الصف الثاني الإعدادي الأزهري 2020 عبر بوابة الازهر

يمكن لتلاميذ الصف الثاني الاعدادي الأزهري من الحصول على نتيجة الصف الثاني الإعدادي الأزهري 2020 عبر الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية من ( عبر الموقعمن ( هنـــــــــا

ويتم الإعلان عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي الأزهري 2020 التيرم الثاني، عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، وذلك عقب الانتهاء من من تقييم الأبحاث التي تقدم بها الطلاب بدلا من امتحانات الفصل الدراسي الثاني وذلك بعد قرار إلغائها للحفاظ على سلامة الطلاب من تفشي فيروس كورونا المستجد.



خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي الأزهري 2020





وتسهيلًا على طلاب الصف الثاني الإعدادي الأزهري، نقدم لكم فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي الأزهري 2020 التيرم الثاني.





- الدخول إلى الرابط الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية من هنــــا - كتابة اسم الطالب - كتابة الكود الخاص بالطالب - تحديد الصف الدراسي - الضغط على الاستعلام عن النتيجة لتظهر فور تحميلها



امتحانات الصف الثاني الإعدادي الأزهري الترم الثاني





يذكر أن مشيخة الأزهر الشريف كانت قررت في منتصف شهر مارس الماضي تعليق الدراسة بالمعاهد الأزهرية كما فعلت وزارة التربية والتعليم وأتاحت منصات التعلم عن بعد للطلاب لاستكمال دراستهم عبر فصول إلكترونية ولكن سرعان ما اتخذت المؤسسات التعليمية قرارا بإلغاء امتحانات الترم الثاني واستبدلها بتكليف الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي بعمل مشاريع بحثية .



نتيجتك من هنا.. أحصل الأن على نتيجة الصف الثاني الإعدادي الأزهري 2020 عبر بوابة الأزهر التعليمي