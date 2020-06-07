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سيناتور أمريكي: هناك أدلة على محاولات الصين إحباط تطوير لقاح لكورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:03 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
صرح السيناتور الأمريكي، ريك سكوت، بأن هناك أدلة تدعم المزاعم بأن الصين تحاول إحباط تطوير لقاح فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وقال السيناتور لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية: "علينا أن ننجز هذا اللقاح. ولسوء الحظ، لدينا أدلة على أن الصين الشيوعية تحاول تخريبنا أو إبطائه"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأضاف: "الصين لا تريدنا ... أن نفعل ذلك أولًا، لقد قرروا أن يكونوا خصمًا للأمريكيين وأعتقد أنه للديمقراطية في جميع أنحاء العالم."

رفض سكوت إعطاء مزيد من التفاصيل حول الأدلة.. لكنه أضاف، أنها جاءت من خلال مجتمع المخابرات.

وقال: "هذا اللقاح مهم حقًا لنا جميعًا لدفع اقتصادنا مرة أخرى. ما أؤمن به حقًا هو ما إذا كانت إنجلترا ستفعل ذلك أولاً أم أننا سنفعلها أولًا، فسوف نشاركها. الصين الشيوعية، لن تشاركها".

سكوت، وهو جمهوري من فلوريدا، شغل منصب حاكم الولاية من عام 2011 إلى عام 2019، هو واحد من أكثر منتقدي الصين صوتًا في مجلس الشيوخ. وقد دعا في السابق إلى مقاطعة جميع المنتجات المصنوعة في الصين القارية وادعى أن كل مواطن صيني هو جاسوس.

السيناتور، الذي يعتقد أن هناك "حرب باردة جديدة" مستمرة مع الصين، ألقى باللائمة علنا ​​على الصين في تفشي جائحة فيروس كورونا. في الشهر الماضي، قدم تشريعًا يهدف إلى حماية أبحاث لقاح فيروس كورونا الأمريكي من تدخل حكومة بكين.

وقد أعلن وكلاء الأمن السيبراني الأمريكيون الشهر الماضي عن تحقيق في الجهود المزعومة من قبل المتسللين المرتبطين بالصين لاستهداف مختبرات الأبحاث الأمريكية التي تعمل على لقاح فيروس كورونا. ونفت الصين، التي لديها خمسة لقاحات محتملة في التجارب البشرية على الطريق وأكثر من ذلك، الاتهامات بأنها "شائعات وافتراءات".

تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين منذ ظهور جائحة الفيروس، حيث ألقت إدارة "ترامب" باللوم على بكين لفشلها في منع الفيروس من الدخول في أزمة عالمية.

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