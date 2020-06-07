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بارقة أمل للحالات الحرجة.. خطوات تبرع متعافي كورونا بالبلازما
الأحد 07/يونيو/2020 - 11:10 ص
ياسمين مبروك
بارقة أمل، للحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، عقب استقبال مراكز الدم الإقليمية المخصصة للمتعافين من الفيروس للتبرع بالبلازما، مع اتخاذ احتياطات وإجراءات وقائية مكثفة تضمن كفاءة البلازما.
وترصد "الفجر"، خطوات تبرع المتعافين من فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19) ببلازما الدم لعلاج الحالات الحرجة المصابة بالوباء اللعين.
1. خصصت وزارة الصحة والسكان 5 مراكز نقل دم، لسحب بلازما المتعافيين من كورونا، تشمل المركز القومي لنقل الدم بمنطقة العجوزة بالقاهرة، إضافة إلى مراكز المنيا والإسكندرية والأقصر وطنطا.
2. استقبلت مراكز الدم الإقليمية المخصصة للمتعافين من فيروس كورونا للتبرع بالبلازما فى استقبال الراغبين فى التبرع.
3. وضعت وزارة الصحة خطوات قبل التبرع ببلازما الدم، كوجود دليل مسحة إيجابية لفيروس كورونا المستجد.
4. ضرورة سحب 2 مسحة سلبية كدليل على تعافي المصاب.
5. ضمان مرور 14 يومًا على المتعافى من آخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أي أعراض أخرى للفيروس.
6. لا بد أن يكون سن المتبرع بين 18 إلى 60 عامًا، ووزنه أكثر من 50 كيلوجرام، مع عدم إصابته بأي أمراض مزمنة.
7. يخضع التبرع بالدم للفحص والتحليل الكامل قبل حقنها في المصابين بكورونا خاصة الحالات الحرجة.
8. وتكفي بلازما دم المتعافي لحقن اثنين من المصابين أصحاب الحالات الحرجة.
9. وقبل حقن الحالات المصابة، تجرى تحاليل خاصة بكفاءة البلازما وتحاليل خاصة بقياس نسبة الأجسام المضادة الخاصة بفيروس كورونا COVID-19، والتأكد من كفاءة تلك الأجسام المضادة لمواجهة الفيروس.
وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.
ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.
خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.
تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 32
وأضاف أنه تم تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي عدد المصابين بكورونا في مصر بلغ 32612 حالة و1198 وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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