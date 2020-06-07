بارقة أمل للحالات الحرجة.. خطوات تبرع متعافي كورونا بالبلازما

بارقة أمل، للحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، عقب استقبال مراكز الدم الإقليمية المخصصة للمتعافين من الفيروس للتبرع بالبلازما، مع اتخاذ احتياطات وإجراءات وقائية مكثفة تضمن كفاءة البلازما.





وترصد "الفجر"، خطوات تبرع المتعافين من فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19) ببلازما الدم لعلاج الحالات الحرجة المصابة بالوباء اللعين.





1. خصصت وزارة الصحة والسكان 5 مراكز نقل دم، لسحب بلازما المتعافيين من كورونا، تشمل المركز القومي لنقل الدم بمنطقة العجوزة بالقاهرة، إضافة إلى مراكز المنيا والإسكندرية والأقصر وطنطا.





2. استقبلت مراكز الدم الإقليمية المخصصة للمتعافين من فيروس كورونا للتبرع بالبلازما فى استقبال الراغبين فى التبرع.





3. وضعت وزارة الصحة خطوات قبل التبرع ببلازما الدم، كوجود دليل مسحة إيجابية لفيروس كورونا المستجد.





4. ضرورة سحب 2 مسحة سلبية كدليل على تعافي المصاب.





5. ضمان مرور 14 يومًا على المتعافى من آخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أي أعراض أخرى للفيروس.





6. لا بد أن يكون سن المتبرع بين 18 إلى 60 عامًا، ووزنه أكثر من 50 كيلوجرام، مع عدم إصابته بأي أمراض مزمنة.





7. يخضع التبرع بالدم للفحص والتحليل الكامل قبل حقنها في المصابين بكورونا خاصة الحالات الحرجة.





8. وتكفي بلازما دم المتعافي لحقن اثنين من المصابين أصحاب الحالات الحرجة.





9. وقبل حقن الحالات المصابة، تجرى تحاليل خاصة بكفاءة البلازما وتحاليل خاصة بقياس نسبة الأجسام المضادة الخاصة بفيروس كورونا COVID-19، والتأكد من كفاءة تلك الأجسام المضادة لمواجهة الفيروس.





وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.





ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.



